Sony aumenta previsión de beneficios tras lanzamiento de PlayStation 5

La multinacional japonesa Sony aumentó este miércoles sus previsiones de resultados para el ejercicio 2020/2021, después del lanzamiento en noviembre de su consola PlayStation 5 en plena pandemia, cuyos confinamientos impulsan el sector de los videojuegos.

El grupo proyecta ahora un beneficio neto de 1,085 billones de yenes (unos 10.000 millones de dólares, 8.600 millones de euros) para su ejercicio actual que termina en marzo (+86,4% interanual), contra una precedente previsión de 800.000 millones de yenes.

El grupo también aumentó sus previsiones de ventas anuales a 8,8 billones de yenes (69.600 millones de euros, 83.700 millones de dólares), en comparación a los 8,5 billones proyectados en octubre.

La PlayStation 5 llegó al mercado apenas unos días después del lanzamiento de la nueva Xbox de Microsoft, compitiendo por el dominio de la temporada navideña junto a la ya muy popular Nintendo Switch. En Uruguay llegó un poco más tarde que en el mercado mundial y su costo llega a quintuplicar el valor del mercado global. En promedio el valor se sitúa en el entorno de los US$ 2.000, en algunos lugares puede llegar a US$ 2.300, en otros se puede conseguir por US$ 1.700.

El sector de los videojuegos ha sido uno de los pocos que ha prosperado durante la pandemia, ya que las personas que se han visto obligadas a quedarse en casa suelen recurrir a ellos para evadirse y pasar el tiempo.

