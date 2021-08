“Soy un viejo llorón”: la emoción de Manta al recordar cuando fueron en un camión de galletitas a jugar a Rocha y cuando les hizo vender pollos a los juveniles

El gerenciador de Plaza, Carlos Manta, se emocionó al recodar cómo fueron los inicios del proyecto que llevan adelante con Roberto “Chiqui” García, su socio con el que encabezan la administración del club de Colonia que este domingo se coronó campeón del Torneo Apertura 2021.

El exarquero se quebró mientras hablaba en el programa Usted qué opina de Sport 890.

“Vino mi hija y la voy a saludar”, dijo en plena nota. “Me puso una cosa en un mensaje que me hizo llorar, soy un viejo llorón. Me dijo que se sentía orgullosa del padre y me emocionó”, agregó.

“Porque yo luché”, dijo Manta, ya con la voz quebrada por la emoción. “Nosotros con el Chiqui, la primera vez que salimos, el Chiqui tenía un reparto de galletitas y no teníamos plata para el ómnibus”, recordó.

Carlos Manta

“Y nos fuimos a Rocha con dos camiones y con todos los jugadores tirados. Llevamos sobres de dormir. Así arrancó este sueño”, dijo, pidiendo disculpas por su emoción.

Manta y García comenzaron el proyecto de Plaza en 2015 y lograron el histórico título del Apertura 2016

“Acá no falta nada y no sobra nada”, comentó al hablar sobre el mantenimiento del club.

Y dijo que hoy el principal objetivo es cumplir con las obligaciones que tiene, para lo que no descarta que se haga alguna transferencia para cubrir esos rubros, si bien sabe que es un momento difícil en los mercados.

El gerenciador también valoró la incorporación de Cristian Rodríguez, quien se sumó al equipo para esta temporada luego de su paso por Peñarol.

Carlos Manta

“La llegada del Cebolla fue tremenda, porque nos dio un espaldarazo y una identidad departamental muy grande”, comentó. “Hemos vendido una cantidad impresionante de camisetas del Cebolla”, agregó, y destacó que muchos hinchas aurinegros comenzaron a seguir a Plaza tras la llegada del volante de 35 años.

Los chorizos, la venta de entradas y la pollada

Manta recordó los inicios del proyecto y agradeció al “Negro” Washington Tais y a Gabriel Añón, quienes en aquellos años “vendían chorizos para pagar los jueces de formativas”.

“Ellos fueron los que empezaron esto, hoy lo llegamos a mantener, a ir hoteles cinco estrellas. Por eso digo que se puede”, agregó.

Agregó que el club tiene realizado un documental que será lanzado a la brevedad. “Es una historia increíble. Los jugadores vendían entradas, Gabriel y el Negro Tais hacían las comidas”, señaló.

Carlos Manta en la consagración de 2016

“Un día me dicen, ‘no tenemos más dinero y tenemos que buscar formas para atender a los juveniles. ¿Y si hacemos una pollada?’. Yo no tenía ni idea. Hay que comprar pollos, se hacen y la gente compra los pollos hechos. Ibamos a hacer 400 pollos, hicimos el cálculo y dejaba US$ 1.500, un platal. Me encargué 400 pollos en Tararias que eran más baratos y a cada jugador de formativa le di para que vendieran cinco números cada uno”, comentó.

“Les dije que el jueves me trajeran los números para saber cuántos íbamos a hacer el domingo. Y llegaron y habíamos vendido 33 pollos nada más”, recordó.

“Cuando llegaron todos, estaba Facundo Waller en esa generación, vinieron a entrenar y les dije: ‘Muchachos, acá no entrena nadie hasta que no vendan los pollos’. Se pensaron que era broma. Y les volví a decir. ‘La obligación era de ustedes y ustedes se comprometieron, y acá los compromisos tenemos que pagarlos’. Les di de nuevo los tiques y salieron a vender por todo Colonia y en una hora y media vendieron todo, y pudieron entrenar”.

Con esos recuerdos, Manta valoró el título logrado por el actual plantel, destacando que lo hicieron “por amor” y que en ningún momento pidieron un premio por salir campeón.