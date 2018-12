Sube el precio del boleto en Montevideo a partir de enero

El intendente de Montevideo y precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, anunció este jueves que a partir del 1° de enero de 2019 subirá el precio del boleto urbano, pero se negó a adelantar de cuánto será ese aumento.

En entrevista con el programa Quién es Quién de Diamante FM, Martínez aseguró que el incremento no superará el 10% del valor actual, aunque tampoco especificó si subirá el precio de todos los tipos de boleto. "No importa, no lo voy a decir públicamente", respondió el jefe comunal.

Martínez destacó de su gestión que la última vez que se definió una suba fue en marzo de 2017, y que en julio de ese año incluso se bajó dos pesos para quienes pagaban el boleto a través del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Además, el intendente recordó que "en los últimos cuatro" años la cantidad de pasajes ha descendido un promedio anual de 300 millones, y que su administración logró regularizar a los vendedores ambulantes, monitorear el trayecto de las unidades por GPS, reducir "en un 20%" la cantidad de ómnibus en 18 de Julio y trazar más recorridos que pasen por barrios periféricos. "En 22 meses, el boleto subió un peso (...) y el 1° de enero ahora vamos a ser un ajuste", dijo y agregó: "Estamos trabajando para que sea lo menor posible".