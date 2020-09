Racing le ganó a Sud América y trepa en la tabla

Cerrito es el único líder de la Segunda División Profesional disputada la cuarta fecha del certamen. El auriverde le ganó el lunes 1-0 en el Charrúa a Juventud con un golazo de Esteban Da Silva.

El equipo que dirige Roland Marcenaro acumula tres triunfos y un empate y cuenta con figuras experientes como Mathías Rolero, Julián Perujo, William Klingender, Juan Manuel Ortiz, el goleador Maximiliano Silvera, Raúl Tarragona o Juan Ignacio Gonella.

Rampla Juniors no pudo seguir en la senda ganadora y empató 0-0 con Albion en un partido donde ambos terminaron con 10 jugadors producto de las expulsiones de Horacio Sequeira en Rampla a los 46' y de Franco García en el pionero del fútbol uruguayo a los 54'. Albion, dirigido por Igancio Ordóñez, aún no ganó en lo que va del certamen.

Rocha, que llegaba como líder del certamen, no pudo de local contra el colista del certamen. Central Español que abrió la cuenta por intermedio del ex Peñarol Sebastián Gallegos y goleador del Mundial sub 20 de 2009. Sobre la hora igualó el colombiano ex Juventud Jonathan Yordan Mosquera. El palermitano, al que dirige Santiago Paz, anotó su primer gol en el certamen.

El martes siguió la jornada con un atractivo partido entre Villa Española y Atenas que terminó en empate a dos.

Abrió la cuenta Atenas con gol de Facundo Taborda tras un ataque rápido que llegó luego de una pérdida de Emiliano Albín en la salida. Sin embargo, Albín enmendó su error y pese a su baja estatura marcó de cabeza y a la salida de un córner el tanto del empate.

Con viento en la camiseta, y tras buena jugada colectiva, Santiago "Bigote" López definió con categoría para dar vuelta el marcador y cuando todo se encaminaba a un triunfo de Villa Española, el argentino Cristian Ojeda, ex Talleres, empató con un notable remate de pierna zurda. Villa Española, bajo la batuta de Damián Santín, es el equipo más goleador del torneo.

En el Goyenola, Tacuarembó igualó 0-0 con Villa Teresa en un empate que no fue negocio para ninguno ya que ambos están en la parte baja de la tabla.

@TacuaremboFC1

Amaranto Abascal,. DT de Tacuarembó

En el cierre de la fecha, en el Charrúa, Racing tomó rápida ventaja contra Sud América. Abrió la cuenta con un verdadero golazo el lateral Fabián Borges, mientras que dos minutos más tarde, a los 8', José Varela marcó el segundo con gran asistencia de Gastón Alvite.

En el complemento aumentó la ventaja de contragolpe el propio Alvite y sobre el final Marcos Camarda, juvenil formado en Danubio, descontó marcando su segundo gol en el certamen.

El partido tuvo un trámite picado. En el entretiempo discutieron en un tono elevado Líber Quiñonez con Egidio Arévalo Ríos quienes tuvieron que ser separados por sus compañeros. Tras volver a la cancha ambos fueron amonestados por el juez del partido.

Cerrito 1-0 Juventud

Cancha: Estadio Charrúa.

Juez: Nicolás Vignolo.

Gol: 48' Esteban Da Silva (C)

Albion 0-0 Rampla Juniors

Cancha: Estadio Charrúa.

Juez: Fernando Falce.

Rocha 1-1 Central Español

Cancha: Mario Sobrero.

Juez: Daniel Rodríguez.

Goles: 12' Sebastián Gallegos (CE), 88' Jonathan Yordan Mosquera (R)

Villa Española 2-2 Atenas

Cancha. Estadio Charrúa.

Juez: José Burgos.

Goles: 20' Facundo Taborda (A), 64' Emiliano Albín (VE), 67' Santiago López (VE), 85' Cristian Ojeda (A)

Tacuarembó 0-0 Villa Teresa

Cancha: Estadio Goyenola.

Juez: Matías De Armas.

Racing 3-1 Sud América

Cancha: Estadio Charrúa.

Hora: 17.00.

Juez: Jonathan Fuentes.

Goles: 6' Fabián Borges (R), 8' José Varela (R), 60' Gastón Alvite (R), 80' Marcos Camarda (SA)