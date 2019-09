Talvi el noctámbulo: “Me enciendo cuando se pone el sol”

Uno de los objetos que llevó Ernesto Talvi a la entrevista con Facundo Ponce de León en De Cerca fue un reloj despertador.

“Esta musiquita aprendí a odiarla… porque yo soy un noctámbulo, Facundo”, dijo Talvi. “Es un regalo de mis padres para un cumpleaños en mi adolescencia, y a mí me gustaba mucho estéticamente”, agregó

Mirá el video en el que muestra cómo suena la música que al final tanto le molestaba.

“A mí me gustaba mucho estudiar de noche. Hoy todavía de 11 a 3 de la mañana es el momento del día que más me rinde porque no tengo interrupción. La noche es silenciosa y fiel”, dijo Talvi.

Leo Barizzoni

“Yo me enciendo cuando se pone el sol, es el momento más productivo del día”, agregó.

“Necesito ese tiempo en donde no hay mails, no hay Whatsapp, no hay llamadas. Para pensar, meditar, leer, escribir, procesar las ideas. Yo vengo de la academia y si bien ahora estoy en otra actividad dedico muchísimo tiempo a elaborar, a pensar. Estoy muy metido en cosas que tienen que ver con narrativa, con relatos, con propuestas, con los equipos técnicos”, dijo.

“Trato de dormir 6 horas, a veces menos. “Hay veces que necesito liberar una mañana para decir: ‘no pongo el despertador, a la hora que me despierte, arranco’. Eso, y nadar, son lo que me recupera las energías”, agregó.

