Talvi sobre video de Manini: "Quiero que se queden tranquilos de que vamos a tomar postura”

10:42. “Les puedo asegurar que el más ansioso de todos acá soy yo”, dijo Luis Lacalle Pou en la recorrida previa por Las Piedras antes de votar. Aclaró que haría declaraciones acerca del video de Manini Ríos una vez que finalice la veda electoral. No obstante, resaltó que “lo más lindo” fue haber visto militantes “de todos los partidos cantando el himno con sus banderas”. “Es un regalo de los uruguayos y exigiendonos a los políticos. No sé cuántos países pueden hacer lo mismo y eso lo tenemos que cuidar”, indicó.

“Siempre es la penúltima” dice Lacalle Pou sobre las fotos que los votantes le piden. Sigue la recorrida en Canelones. #Decisión2019 pic.twitter.com/vLuDTk6AWI — Natalia Gold (@NatiGold13) November 24, 2019

10:30. “No hay ansiedad. Debe haber sido la noche que dormí más tranquilo en los últimos cinco meses”, dijo el candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez en la puerta de su casa antes de salir a votar.

También manifestó su opinión sobre el comunicado del Centro Militar: “se están perdiendo algunos códigos. Ojalá reflexionemos como sociedad. No me pareció nada correcto. Ninguna forma de imposición de ideas”.

Destacó, sin embargo, lo sucedido este sábado en la rambla de Parque Rodó, donde militantes blancos y frenteamplistas entonaron juntos el himno. “Eso es lo lindo”, dijo.

El candidato tiene previsto votar a las 11 de la mañana. Luego, dijo que pasará por la Huella de Seregni para posteriormente esperar los resultados en el hotel Crystal Tower.

10:30. “El Partido Colorado jugó un rol protagónico en la coalición” y “a a ser un actor fundamental”, dijo Ernesto Talvi antes de sufragar.

Consultado por el video de Manini, el líder colorado dijo que prefería no dar una opinión política durante la veda aunque sentenció: “Quiero que se queden tranquilos de que vamos a tomar postura”.

Talvi dijo no tener dudas de que Jorge Batlle estaría de acuerdo con que estén apoyando a la coalición y compartiría la idea de que el país esté por encima de todo.

Talvi llegó a votar con una lista de Lacalle Pou y Argimón en el bolsillo de la camisa. #decisión2019 @ObservadorUY pic.twitter.com/pmEJlLXuNg — Santiago Soravilla (@santisoravilla) November 24, 2019

10:30. Luis Lacalle Pou llegó a Las Piedras para empezar su tradicional recorrida por algunas ciudades de Canelones antes de concurrir a votar. "Tranquilo, bien. Un poco ansioso pero contento", expresó el candidato.

Llegó Luis Lacalle Pou a Las Piedras para empezar la tradicional recorrida por ciudades de Canelones antes de votar en el liceo Guadalupe de la capital canaria. #Decisión2019 pic.twitter.com/lkqU9i0Bln — Natalia Gold (@NatiGold13) November 24, 2019

10:10. Minutos antes de que Daniel Martínez saliera de su casa, su esposa Laura Motta contó que este domingo pasarían la jornada en familia. Consultada por la campaña, dijo que fue “muy intensa” y se manifestó crítica ante “algunas expresiones que nunca creímos escuchar en nuestro país, que no reflejan la democracia”. “Eso sí es preocupante”, entendió la exconsejera del Codicen y concluyó que “cuando se pone el foco en alguien como enemigo”, hay un problema.

9:58. La candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar, votó en barrio Ituzaingó acompañada de dos nietos que llegaron desde España.

“Por la democracia”, arengó la política al colocar el sobre en la urna.

En diálogo con la prensa, Villar contó que en el estuche de la credencial lleva una foto de Líber Seregni que “simboliza la lucha de un militar digno”.

Consultada sobre qué pasará si la fórmula que integra no gana las elecciones, la exedila contestó: “Mañana Villar es una frenteamplista más y va a estar en el lugar en que el Frente Amplio diga”, aunque admitió que tanto ella como Daniel Martínez están convencidos de que “esta noche vamos a gritar ‘vamo arriba’”.

9:25. Luis Lacalle Pou habló con la prensa antes de comenzar su clásico recorrido y contó que desayunó una banana y dos barritas de cereales. Acto seguido, llegaron la seguidilla de selfies y abrazos con los militantes que se acercaron hacia él.

8:57. Tras sufragar, el senador electo del Frente Amplio, Óscar Andrade, destacó que este es “un día de memoria olvidada” y se refirió a la “la lucha heroica del pueblo uruguayo” durante décadas por alcanzar este derecho.

Por otro lado, el dirigente entendió que estas elecciones se encuentran bajo “un clima raro” y se refirió directamente al mensaje que dirigió Guido Manini Ríos a los integrantes de la Fuerzas Armadas.

“Llegamos a esta elección en un clima raro porque un excomandante de las Fuerzas Armadas salió a ordenarle a la tropa a quién votar previo a la elección. Eso hubiera requerido un repudio generalizado, independientemente de las alianzas electorales", sostuvo.

“Hay una parte de los uruguayos que entendemos que para la mayoría de lo uruguayos cambiaron las condiciones de vida”, expresó Andrade y agradeció a la militancia que “dejó el alma en la cancha”.

8:52. La vicepresidenta Lucía Topolansky llegó a votar al circuito de escuela 159 de Paso de la Arena. En rueda de prensa dijo que Uruguay es un país sui generis en el continente y que junto con Argentina, son los más “prolijos”. “Esperamos que siga así”, señaló.

Sobre el comunicado del Centro Militar, titulado “El fin de una pesadilla”, que convocó a “expulsar el marxismo”, la vicepresidenta opinó: “esperemos que eso no tenga ninguna consecuencia”.

“En estos días han pasado algunas cosas preocupantes que no deberían haber sucedido durante la veda. De todos modos confío en la Corte Electoral, es un organismo plural y esperemos que nadie quiera crear un clima que no corresponde. Es muy importante el concepto de que el organismo de control sea de garantía para los tres millones de habitantes”.

8:50. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tenía previsto votar en la Escuela 2 de Colonia y Cuareim a las 12:00 horas. Sin embargo, el excomandante votó temprano por la mañana "por temas de agenda familiar", informaron desde el sector.

7:55. Antes de ingresar al circuito de votación en el liceo 70 del Cerro, el expresidente José Mujica fue interceptado por la prensa pero optó por no responder a ninguna de las preguntas. Fue consultado acerca de las declaraciones del senador electo por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien se dirigió a las Fuerzas Armadas a través de un video en el que llamó a no votar por el Frente Amplio. Mujica se limitó a responder: “Hay cosas que no debieron haber pasado, punto”.

“Hay gente que anda con nostalgias que no debería tener...”#MartinezPresidente pic.twitter.com/UcC8bakAXr — MPP 609 (@MPP609) November 24, 2019

Tabaré Vázquez dialogó con la prensa en la puerta de su casa antes de salir camino a votar en el Club Teatro Progreso. El presidente dijo que esta noche hablará con el candidato electo y mañana por la mañana estará en la Torre Ejecutiva para comenzar la transición cuando el próximo presidente lo quiera.

Vázquez manifestó que va a entregar el mando "con toda la tranquilidad".

Rosina De Armas

El mandatario recordó no haber aceptado ser reelecto en el período anterior porque entiende que “cinco años de gobierno cansan mucho” y “siempre es bueno que venga una mente fresca con otra voluntad”.

Segunda vuelta

Los uruguayos votan hoy en la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.

Las mesas de votación abrieron en todo el territorio a las 8 de la mañana y recibirán electores hasta las 19.30 horas.

Si todavía te quedan dudas, podés visitar esta nota para conocer todo lo imprescindible antes de salir a votar y también saber en qué circuito te toca.