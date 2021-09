Tecnología blockchain: un nuevo desafío para la auditoría

Por: Franco Degiovanangelo - Auditor Externo en BDO Uruguay

En esta nueva era de la digitalización de procesos y nuevas búsquedas que tienen el objetivo, no solamente de convertir las tareas contables tradicionales en más eficientes, sino también de aumentar la seguridad y la transparencia de las transacciones realizadas, surge el concepto de Blockchain o cadena de bloques. En este artículo realizaremos una introducción hacia este nuevo concepto, un análisis de como el mismo ha comenzado a repercutir en los procesos de auditoría y discutiremos acerca de cuáles serán los pasos a seguir a futuro en este sector.

La tecnología Blockchain

A pesar de que la idea surgió en 1991, no fue hasta el año 2008 que el concepto encontró su aplicación y posterior explosión junto con el nacimiento de Bitcoin.La pregunta a responder entonceses, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Blockchain?



Hablando en términos generales, la tecnología Blockchain consiste en una herramienta de registro distribuida, la cual permite la registración de diferentes tipos de transacciones. Su principal particularidad es que los datos de estas transacciones se estructuran en conjuntos o bloques, no se encuentran respaldados en un único servidor, sino que los mismos están replicados en varios servidores. A su vez los bloques se ordenan cronológicamente en la cadena y cada bloque incluye una contraseña numérica del bloque anterior, lo que hace necesaria una prueba criptográfica para validar cada operación realizada. Esto permite que Blockchain sea un sistema mucho más transparente y confiable, debido a que, si se pretende modificar un registro o transacción de forma maliciosa, ya no es suficiente con alterar un solo registro en un servidor, sino que deberían ser modificados todos los bloques posteriores y en todos los servidores o que cuentan con esta información.



Entonces, podemos ver a Blockchain como una especie de libro mayor, el cual tiene copias distribuidas entre varios usuarios. Cada usuario de cada copia registra todas las transacciones en tiempo real. Por lo tanto, además de no poderse alterar transacciones registradas, tampoco podría contabilizarse una transacción que no existió, debido a que las demás copias la invalidarán.

En resumidas cuentas, esta nueva tecnología presenta grandes ventajas como la de realizar transacciones financieras de forma segura, descentralizada y confiable sin necesidad de intermediarios, con datos prácticamente imposibles de falsificar ni eliminar.

La herramienta posee un enfoque en el almacenamiento, transmisión y confirmación de datos en tiempo real y de manera confiable.

Blockchain y su impacto en auditoría

Como toda nueva herramienta tecnológica que surge en relación con la contabilidad y las transacciones, la misma debe ser estudiada por los auditores para comprender su funcionamiento y llevar a cabo un análisis que nos permitan concluir sobre la seguridad de las transacciones registradas en dicha herramienta.

Sin embargo, la implementación de Blockchain no consiste en un obstáculo para el auditor, sino en un nuevo desafío de aprendizaje y adaptación.

Si una herramienta tecnológica de la magnitud de Blockchain se encuentra bien desarrollada e implementa-da, la misma hará más eficiente el trabajo del auditor, ya que eliminaría el riesgo de manipulación de una transacción.

La aplicación de Blockchain y Smart Contracts (contratos que se ejecutan en forma simultánea en todos los usuarios de Blockchain y garantizan su cumplimiento), contribuirán a mejorar varios controles como el control de inventarios, de pagos, de flujos de caja; además de reducir los riesgos de fraude interno.

Comentarios finales

En conclusión, el correcto uso y el debido control de la tecnología Blockchain representará para las entidades del siglo XXI un desafío al cambio y manera en que operan las transacciones sin necesidad de un intermediario que regule las mismas, y a los auditores la necesidad de comprender y estudiar los parámetros de seguridad de dicha cadena de bloques.

Esta nueva tecnología permitirá facilitar y a hacer más eficiente el trabajo del auditor, debido a la solidez de la evidencia proporciona-da por el sistema, además de la seguridad al limitar la posibilidad de manipulación de datos y de esta manera el potencial riesgo de fraude.

Por lo tanto, es importante que los profesionales y en particular los auditores dediquemos nuestro tiempo a comprender las cadenas de bloques desde su concepción y efecto en las operativas de negocios.

Debemos de encontrarnos prepara-dos para esta nueva tecnología que introduce un cambio radical en la manera en que se procesan y respaldan datos. En la actualidad esta herramienta es conocida gracias a las criptomonedas, sin embargo, no se limita a las mismas y promete seguir revolucionando la seguridad y almacenamiento de información.

