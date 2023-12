¿Tenés TOC con la limpieza y querés un perro? Estas son las razas más recomendadas

Para aquellos que aman la limpieza y desean incorporar un perro a sus vidas, la elección de la raza de perro adecuada puede marcar la diferencia. El mejor amigo del hombre puede convertirse en un gran enemigo del orden en el hogar y es por ello que analizar bien a qué amigo peludo ingresar en tu hogar es muy importante.

Así como existen razas de perros más fieles, leales, tranquilos o con más energía, también existen las que suelen no alterar el orden en las viviendas y siguen al pie de la letra cada mandato de sus dueños. ¡Descubre qué perros no destrozarán tu casa! Adopta o compra un perro, pero hazlo con conocimiento previo para no sufrir consecuencias en un futuro cercano, sobre todo si tienes un TOC con la limpieza.

Razas de perros: si tienes un TOC con la limpieza, estos caninos son ideales para ti y para tu hogar

Abrirle las puertas de tu vivienda a un perro no es tan simple como parece. Hay que entender que tu vida diaria cambiará y tendrás la responsabilidad de su salud, su cuidado y su bienestar en tus manos. Pero no solo ello, sino que tu espacio ya no será el mismo y la limpieza requerirá más atención, no solamente por sus necesidades, sino por ejemplo, su posible pérdida de pelos en el caso de tener, entre varias razas más, un golden retriever.

Unsplash

Es por ello que a continuación encontrarás un listado de 5 razas de perros que son ideales para las personas que tienen un TOC con la limpieza y que no deberán preocuparse por un posible caos de pelos y desorden por toda la casa. ¿Quieres descubrir cuáles son estos perros? ¡Sigue leyendo!

5 razas de perros ideales para personas con TOC con la limpieza

Aquí te presentamos un listado exclusivo de las razas de perros más recomendadas para aquellos obsesionados con la limpieza, puertas para adentro de su hogar y que desean evitar la batalla constante contra el pelo y el desorden.

Unsplash