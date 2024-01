Tensión en Gran Hermano: el momento incómodo entre Furia y Agostina hablando de nominaciones

Juliana "Furia" Scaglione no puede ocultar su resentimiento hacia Agostina Spinelli por la partida de Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2023. Aunque han pasado varios días, el tema sigue rondando en su mente en cada conversación, incluso surgiendo cuando no hay palabras que intercambiar.

La instructora deportiva y la expolicía vivieron un momento incómodo mientras discutían sobre las nominaciones. Furia se quedó en silencio después de un comentario de su compañera sobre las nominaciones y, de inmediato, cambiaron de tema.

Agostina estaba hablando con Manzana sobre la forma de votar y lo que hace cada concursante después de ese momento. "Vos seguís siendo vos y que los demás piensen lo que quieran pensar, vos estate tranquilo de la persona que sos", le dijo.

En cambio, el cantante de RKT tucumano comentó que estaría mal preguntar quién lo votó si estuviera en placa. "Es como que yo el día que tenga que estar ahí (en placa) levante la cabeza uno por uno y empiece a preguntar, ¿vos me votaste? Bueno, culiao, ya estás ahí", expresó.

Furia, con experiencia en estar nominada, aunque hace tiempo que no está en esa situación, explicó que la gente que vota "muy poco te lo va a decir". "Claro, es lo que dice Manzana, que no cree cuando te dicen yo voté a Fulanito", añadió Agostina.

Entonces, Juliana hizo una reflexión que retrotrajo la conversación a los primeros días de la competencia. "No, ni en pedo. No te van a decir que te votaron. A mí toda la gente que me votó, no me lo dice, ¿entendés? O sea, me chupa un huevo igual, yo sé quiénes son, e incluso me votó toda la casa. O sea, la primera vez, todos me votaron", recordó.

En ese momento, Agostina saltó. "Menos yo. Yo no la voté jamás", aseguró la expolicía. "Bueno, no sé, tranca", fue la respuesta lacónica de Furia, quien la última semana le dio un voto a su exaliada para que quedara en placa. Furia no puede creer que, a raíz de una pelea que ella misma inició, Cata se haya ido debido a la descontrolada reacción contra Emmanuel Vich.

Después del comentario de Agostina, se produjo un incómodo silencio que se apoderó de la habitación. Nadie habló hasta que Joel Ojeda rompió el gélido momento al sugerir ir a comer algo, y Furia, rápidamente, lo acompañó.