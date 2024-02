Terror en la ruta: un camionero enajenado los persiguió y los chocó en Córdoba

Una familia que circulaba por la ruta 7, en el sur de Córdoba, vivió este viernes una situación tan horrorosa como cinematográfica: un camionero completamente enajenado los hostigó y el conductor del auto particular terminó colgado del paragolpes del camión durante unos 5 kilómetros para lograr identificarlo. Fue en localidad de General Levare, al sur de Córdoba

En la noche del viernes 2 de febrero, en la ruta 7, el Volkswagen Gol color blanco circulaba cerca del acceso a la localidad de General Levalle cuando casi mueren atropellados por el camionero. Los hechos fueron registrados por la mujer que iba de acompañante en el vehículo, quien pedía ayuda a la policía por el peligroso accionar del conductor.

“Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar, acelera adelante, no sé qué quiere”, narraba Soledad, la mujer que mostraba a cámara el temerario proceder del camionero.

Todo comenzó cuando el automóvil, que estaba detenido en un paso a nivel aguardando el paso de una formación ferroviaria, tuvo una discusión de tránsito con el camionero, que venía detrás, y comenzó a tocarles bocina insistentemente para que avanzaran. “Estábamos esperando el paso de dos trenes -ida y vuelta- estaban las barreras bajas, se demoró bastante, y el camión nos hacía señales de luces y tocaba bocina, es más se bajó y empezó a decir cosas”, dijo Antonio en diálogo con Telefe Noticias.

Y prosiguió con su relato: “Cuando levantaron las barreras, salió a toda furia y fue a enganchar un acoplado que estaba frente a un hotel de paso”, indicó el automovilista. Mientras el camionero está estacionado, y el Gol pasa, Antonio le hace un ademán: “le digo, ´comprate un avión´ pero no hubo un insulto ni nada”, dijo al aire. Y eso habría generado la reacción del camionero quien decidió no enganchar el acoplado e ir en persecución del auto, viajando más liviano, sin la carga detrás.

La pareja pensó que la situación no pasaría a mayores, pero eso cambiaría cuando ven por el espejo retrovisor que tienen al camión detrás: persiguiéndolos a toda velocidad. “Se nos pegó a la cola del auto y nos sobrepasó muy cerca y se nos puso adelante y ahí aceleraba y desaceleraba mientras hace zigzag en la ruta”, prosiguió Antonio con su relato.

La pareja del conductor del vehículo, al ver la imprudencia del camionero, empezó a filmarlo. El vehículo no tenía patentes visibles y hacía maniobras temerarias, impidiéndole el paso al coche. Hasta que se alejó y la situación, kilómetros después, tomó ribetes de película.

El VW Gol quedó tirado a un costado de la ruta

En un lomo de burro, el camión frenó su marcha, se cruzó en el camino y el camionero comenzó a acomodar su rodado para buscar dar un giro en “U”. “Te va a girar, el tipo te va a girar”, dice ella mientras su pareja, Antonio, dice nervioso “sí, lo sé” y lo repite dos veces más.

Cara a cara con el camión y en plena desesperación de la mujer, ella grita “¡Antonio!” y se ve como el camión embiste un costado del coche. La mujer jamás dejó de filmar tan peligrosa escena y se tiró a la banquina. “¡El nene! Es que me chocó el señor, me chocó”, exclamó hacia su hijo Luis, quien también estaba en el auto y por fortuna salieron ilesos.

Pero el frenesí no terminó allí. Antonio, en un rapto de ira, corrió al vehículo y se colgó de la cola del camión trepándose al paragolpes para intentar dar con la patente del vehículo y denunciarlo, mientras su mujer gritaba “¡Antonio! ¡Antonio, vení!” y se lo ve al hombre de 33 años perderse en la oscuridad de la noche montado en la cola del camión. Allí finaliza la filmación del video.

“Estoy cinco kilómetros colgado de la cola hasta que el camión frena y cruza las vías del tren, en ese momento me tiro -muestra los golpes a cámara- e identifico la patente del acoplado que dejó abandonado para ir por nosotros“, explicó el conductor del Gol.

El camión sin patetente que aterrorizó a una familia en una ruta de Córdoba

Y hace hincapié en la conducta criminal del camionero: “Me caigo del camión, me arrastra y cuando él ve que estoy en el piso, frena y da marcha atrás para chocarme nuevamente, quería pasarme por encima, me escondo debajo del acoplado”, relata sobre esta desopilante aventura. Y completó: “No lo pensé, reaccioné para buscar la información” y agregó que el chofer nunca bajó del camión con quien por lo menos esperaba “irse a las manos”. Huyó.

Hasta hoy el camión se encuentra secuestrado en la comisaría de General Levalle mientras que el camionero estaría a disposición de las autoridades del lugar, aunque los damnificados no dieron información precisa si el hombre está apresado, por sugerencia de su abogado. “Esperamos información que cualquiera pueda aportar, la familia somos querellantes de la causa”, indicó Soledad sobre el caso que se tramita en la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna . “Gracias a dios estamos bien, la podemos contar”, cerró Antonio.