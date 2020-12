Tienda Inglesa ofrece descuentos en productos para las fiestas a beneficiaros de seguro de desempleo y la Tarjeta Uruguay Social

Tienda Inglesa continúa apoyando a quienes se encuentran en situaciones complejas. Por eso extendió hasta fin de año el 20% de descuento con el que ya contaban todas aquellas personas beneficiarias del seguro de desempleo y del programa Tarjeta Uruguay Social del Mides. Además, y con el objetivo de llevar la celebración a todos los hogares uruguayos, suma un 5% de descuento adicional en diversos productos de la canasta navideña. El beneficio se extenderá hasta el 31 de diciembre en todas las sucursales de la Tienda y de Tienda Farma.

Las personas que estén en seguro de desempleo total o parcial deberán registrarse en el sitio web de Tienda Inglesa y podrán acceder al descuento luego de 48 horas, únicamente indicando su número de cédula de identidad. Los beneficiarios del Mides accederán al descuento automáticamente al pagar con la Tarjeta Uruguay Social. Quienes ya estén registrados no deberán realizar ningún trámite adicional.

@SANANTONIOSTUDIOUY

Esta iniciativa se suma a las acciones que lleva adelante Tienda Inglesa a través de su Fundación, con la que busca generar un impacto positivo en la comunidad brindando oportunidades que ayuden a cambiar la vida de las personas.

La Fundación promueve instancias de formación que contribuyan a la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, y desarrolla varias actividades de voluntariado y apoyo a diferentes instituciones como la Fundación Corazoncitos.

Juan Manuel Parada, director general de Tienda Inglesa, destacó lo importante que ha sido estar junto a los clientes en estos meses difíciles y permitirles que, con seguridad, accedieran a los productos que se necesitan en el día a día.

¿Cómo surgió la idea de este descuento especial para las personas amparadas en el seguro de desempleo y los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social?

Esta iniciativa comenzó en los primeros días de agosto porque sentimos la necesidad de hacer nuestro aporte como agentes activos de la sociedad uruguaya, ayudando a quienes estaban recibiendo estas prestaciones. Creemos que esta acción representa un importante sostén para todas estas personas ante el difícil momento que están atravesando.

¿Qué repercusiones tuvo?

La respuesta fue muy buena y eso se refleja en la decisión de extender la iniciativa. Nuestra idea original era llevarla adelante por tres meses, pero decidimos prorrogarla hasta fin de año. Y en diciembre sumamos un descuento adicional de 5% para la compra de productos navideños, con el objetivo de que todos puedan compartir una celebración especial. Para final de año habremos colaborado de manera directa e indirecta con unas 30 mil personas.

La pandemia el COVID-19 los llevó a generar esta iniciativa pero también los obligó a redefinir procesos internos y crear medidas de prevención ¿Qué medidas implementaron en ese sentido?

La seguridad de quienes nos visitan, así como la de nuestros funcionarios, ha sido una prioridad para nosotros desde el inicio de la pandemia. Cumplimos con los protocolos vigentes, y recordamos a los clientes la correcta colocación del tapabocas, y el mantener la distancia física dentro de los locales. También controlamos la temperatura y ponemos a disposición alcohol en gel al ingreso de los locales. Hemos implementado la limpieza de los carros en forma permanente, y ampliamos los horarios de apertura. También el ecommerce fue una forma de aliviar el tránsito en nuestras tiendas: Tienda Inglesa lidera este mercado por la inversión en tecnología y por la calidad del servicio que ofrece, muy reconocida por nuestros clientes.

Además de la iniciativa BPS, ¿de qué otra forma ha colaborado Tienda Inglesa con la sociedad durante este 2020?

Desde Tienda Inglesa siempre hemos estado comprometidos con el apoyo social a través de diferentes organizaciones, pero este año redoblamos nuestros esfuerzos dada la situación de pandemia. Trabajamos en conjunto con otras empresas a través de la campaña “Nos Cuidamos entre Todos”, con la que donamos 15 ambulancias 0 km, 100.000 mascarillas, 30.000 kits de diagnóstico ambulatorio y 25.000 prendas de protección para el personal médico apoyando al sistema de salud. Además, fuimos parte de la iniciativa “Unidos Para Ayudar”, entregando más de 60.000 canastas de alimentos, artículos de higiene y material de entretenimiento para niños de todo el país. En las acciones individuales de la empresa, permitimos que los clientes pudieran donar al “Programa CanastasUy” a través de nuestro sistema de Puntos, reforzamos el compromiso con la Fundación Celeste donando cientos de canastas para niños de escuelas e instituciones, donde la organización tiene participación, y reafirmamos nuestro apoyo a la Fundación Corazoncitos participando de una nueva edición del “Mega Strogonoff”, que fue muy especial por el contexto.

¿En este año tan particular, qué aprendizaje se lleva como líder de la empresa?

Durante la pandemia quedó demostrada la solidaridad de los uruguayos. Y en particular, en Tienda Inglesa, quedó en evidencia el compromiso de los funcionarios que colaboraron con toda energía durante estos meses para que nuestros clientes pudieran visitarnos y sentirse cómodos y seguros en nuestras sucursales. Me tocó liderar un equipo que en las malas sacó todo lo bueno de sí. Un orgullo hacer parte de un grupo como este en un año tan desafiante.