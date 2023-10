Tinelli molesto con la decisión de Zaira Nara de abandonar el streaming del Bailando

El conductor del programa Bailando 2023 Marcelo Tinelli manifestó su desagrado por la forma en que Zaira Nara anunció a través de twitter que abandonaba el streaming del certamen, que se emite antes y durante las galas de lunes a viernes.

"No puedo creer, me parece rarísimo", dijo el conductor después de enterarse del comunicado emitido por Zara, en el que explica las razones por las que deja el certamen.

Al parece el origen de todo fue un comentario de la ex Gran Hermano Coti Romero, que replicó a su vez dichos de Charlotte Caniggia contra Nara.

En ese momento, el conductor preguntó: "¿Compartía? ¿Por qué? ¿No viene más? Sí, viene". Al parecer, Tinelli no estaba al tanto de toda la situación, y expresó: "Esto es un comunicado de Zaira, no sabía. Yo lo tomé como un chiste. ¿Es tanto? Wow. ¿O sea que no nos mira más tampoco? Tremendo, pero... ¿Qué pasó? ¿Sabe algo Ángel de todo esto?".

"Sí, me enteré por el tuit porque a ninguno nos escribió. Me parece un poco una sobre reacción a lo que dice un participante. Esto tiene que ver con que Charlotte dijo 'chupa pitos'", contó De Brito, jurado del certamen.

"Perdón. ¿De verdad un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble que Zaira que es una mina inteligente, absolutamente sensible, pueda tomar en serio una cosa que se dice acá. No puedo creer que esto sea en serio", agregó Tinelli.

"Me parece tremendo decir esto. La queremos mucho a Zaira, me encanta. Es una mujer divina. Puede hacer chistes míos y puede decir que me como lo que quieran. No me parece que este programa lleve a decir esto", dijo el presentador, haciendo referencia al tuit que publicó en su cuenta.

Tinelli se sorprendió con el anuncio de Nara

Tinelli comparó el "chiste" que se le hizo a Zaira Nara en el Bailando 2023 (América TV) con todos los que se hacen en el programa, y sentenció: "Si yo tengo que sacar un comunicado de las cosas que se les dicen a cada uno... Nos reímos, nos divertimos. Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto, fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todos permanentemente. Esto no nos toca a todos, es una norma del programa. No sé, me parece rarísimo".