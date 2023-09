Tini Stoessel volvió a hablar de su salud: “La vida se trata de intentarlo todos los días”

Hace algunas semanas, Tini Stoessel confesó que no viene atravesando un buen momento personal y que estaba recibiendo la ayuda necesaria para superar esta situación.

En las últimas horas, la cantante se presentó en Sevilla con un increíble show y volvió a hablar de su salud mental frente a todos sus fans.

"No importa que seas muy famoso. Que seas superexitoso, uno puede estar pasándola mal realmente. Y si les ayuda de algo, quiero decirles que yo todavía también sigo en un proceso, pero que vale la pena volver a intentarlo. De verdad y de todo corazón", señaló Tini.

Agregó: "Más que nada hay que ver la gente que está a tu lado, la gente que te quiere. Que cuida tu corazón, que te conoce y te quiere ver bien. A mí me emocionó mucho el anteúltimo show, porque me quedo con gente que me quiere mucho, los que me acompañaron en el proceso personal y que me ayudaron a crecer un montón. Y que crecí como nunca antes en mi vida".

El video, que se volvió viral, en donde la cantante expresó: “La vida a veces con golpes un poco más duros, quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo. Porque no importa de dónde seas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente”.

Con la voz entrecortada por la emoción que le genera hablar sobre ese difícil momento, Tini Stoessel dijo: “Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere”.

Su gira por España

Tini inició su ambiciosa gira por España, la primera en ese país. “Yo llevaba una vida de poca estabilidad: algo tan simple como dormir en la misma cama durante un mes ni me pasaba ni me pasa, pero a causa de la pandemia y de estar durante casi un año en un mismo lugar no me quedó otra que mirarme al espejo y encontrarme. Toqué muchos rincones míos que no conocía y, por ello, más allá de la tristeza del momento, lo agradezco. De no ser por aquello, a nivel personal yo no estaría donde estoy hoy”, explicó entonces a la agencia EFE.