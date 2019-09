Todos los elogios de Batlle a Talvi, en boca de Talvi

“Usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo formidable de gente que se formó alrededor suyo y que puede armar un equipazo de gobierno y se le va a sumar muchísima más de enorme capacidad".

“Usted tiene una comunicación con el ciudadano común mejor que con las élites y usted tiene un amor por el país, que solo puede tener el hijo de un inmigrante agradecido, así que yo lo vengo a pedir que usted asuma la responsabilidad. Le puede ir muy bien en política, pero tiene que tener ganas, si no tiene ganas me levanto y me voy, pero si tiene ganas yo le enseño el oficio".

Esas dos frases pertenecen, según Ernesto Talvi, a Jorge Batlle.

A lo largo de la entrevista con De Cerca, el candidato colorado citó en varias oportunidades al expresidente para relatar su camino de acercamiento a la política y cómo el expresidente fue clave para eso.

La mayoría de las citas a Batlle que realizó Talvi son elogiosas para el actual presidenciable colorado. “El cuarto en una dinastía de presidentes Batlle, le dijo al hijo de un inmigrante de primera generación y a todo el que quisiera escuchar: ‘Este es el señor. Este señor es el que tiene que asumir la responsabilidad de conducir los destinos del partido y del país’", dijo Talvi en la entrevista.

“Él venía una vez por semana, me llamaba por teléfono cuando pasaba algo importante para que lo analizáramos juntos. Fue algo extraordinario: conocí al estadista, conocí al visionario”, agregó el economista.

Mirá el video de arriba, en el que Talvi cuenta también cómo fueron esas charlas con Batlle y responde a la pregunta de si el expresidente ya tenía el sí del economista cuando murió.

En un tramo de la entrevista, cuando Talvi hizo una de las tantas alusiones a Batlle, Facundo Ponce se lo marcó. "Es que yo no me analizo a mí mismo, yo no me describo. Lo que te digo es que alguien que me estaba viendo de afuera me dice esto", respondió Talvi.

"Simplemente (lo digo) porque valida en algún sentido ante mí mismo lo que te estoy diciendo. Que un observador externo, que fue el que me invitó a estar en esto, me decía: 'mire Ernesto, esto es lo que usted'. Yo no me definía a mí mismo de esa manera", agregó.

Otras frases que le dijo Jorge Batlle, según el candidato:

“Mire Ernesto, esta es su responsabilidad, es su responsabilidad. Usted tiene todo para poder hacer esto, se lo debe al país, lo tiene que hacer y a veces en la vida que uno elige y hay otras que uno asume su responsabilidad”

"Mire Ernesto, la política tiene su costado muy ingrato, muy ingrato, pero son también ideales y es también vocación de servicio, esto es lo que a usted le va a gustar. Créame, le va a gustar".

"Ernesto a usted no lo seduce el poder, a usted le duele el Uruguay, la gente lo va a notar enseguida, sus adversarios lo van a notar enseguida y van a confiar en usted por eso".

"Mire Ernesto, lo primero que le van a decir a usted, se lo van a repetir una y mil veces, es que usted no entiende nada de política. ¿y qué digo yo? Usted no entiende nada de cómo se hace política, de lo que usted entiende, pero todavía no sabe que entiende, es de cómo se va a hacer política. Pero créame, no lo sabe todavía, pero usted lo entiende"

"Mire Ernesto usted es un humanista y su mensaje va a resonar con una enorme cantidad de uruguayos porque eso es lo que es usted".

En este otro video habló sobre la “emancipación” y cómo su proyecto político busca romper los juegos tradicionales de la política, razón por la cual rechazó el apoyo de algunos político colorados. “Queríamos hacer algo nuevo, que tenga identidad propia y que tenga su propia cultura política. Es lo que hacen los adolescentes: se emancipan de sus padres, eso no quiere decir que no quieran a sus padres”, dijo.

“Igual, tu emancipación de Jorge Batlle es relativa, porque lo nombrás constantemente”, le respondió Facundo Ponce de León. Mirá en el video su respuesta.

