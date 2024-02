Tras las denuncias contra Roberto Petinatto, habló el histórico locutor de Duro de Domar

Después de las declaraciones de Fernanda Iglesias sobre Roberto Petinatto, no solo Josefina Pouso y Martina Soto Pose relataron haber pasado por momentos muy incómodos, sino que Fabián Cerfoglio, locutor que trabajó en Duro de Domar, también se expresó.

"Yo la verdad es que no tengo nada que decir de Roberto, él fue muy generoso conmigo. Era un juego, me llamó la atención la denuncia de algunas compañeras", expresó Cerfoglio en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Ante esto, Rodrigo Lussich, preguntó"¿Fuiste testigo de algunas de estas situaciones?", le preguntó Rodrigo Lussich. "Algunas cosas sí vi y después me llamó la atención que salgan al aire y digan ser abusadas. Era un juego que se prestaba entre ellos en aquella época", respondió el locutor.

Las declaraciones de Fernanda Iglesias sobre Roberto Petinatto

En la noche del martes, en el programa LAM de América TV, Fernanda Iglesias se sumó a estas revelaciones, compartiendo detalles estremecedores sobre los presuntos abusos que habría sufrido por parte del conductor. Ante la especulación sobre un romance entre ambos en aquel entonces, Fernanda aclaró: "No fui novia de Roberto, yo fui acosada. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la..., como si fuera una violación. Obviamente se escuchaban ruidos en el camarín, las maquilladoras estaban al lado y decían ‘ay, tienen un romance’, pero no porque yo estaba siendo acosada. Yo no podía hacer nada porque en esa época…".

Además, relató que "Roberto se masturbó adelante mío en un camarín. Después de eso yo empecé a decirle a mi novio que me acompañe", y agregó que "lo peor de todo es que yo no me daba cuenta que estaba siendo acosada, yo pensaba que era ‘bueno, jaja, es lo que tiene que pasar’. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado y todas empezaron a contar, lloré 3 días seguidos".