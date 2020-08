Tras su complicada experiencia en Brescia, Diego López dejó de ser su entrenador

El director técnico Diego López ya no es más el entrenador de Brescia de Italia tras rescindir el contrato luego de que el equipo perdiera la categoría en la pasada temporada de la Serie A.

“Diego López ya no es el entrenador del Brescia”, informó el club en un comunicado este jueves, en el que se indica que la salida fue de mutuo acuerdo.

“Brescia Calcio anuncia que ha rescindido de forma consensuada el contrato con Diego López, quien ha mantenido una relación de extrema cordialidad y colaboración con el club”, dice la breve nota.

“El Club agradece a López la profesionalidad y compromiso demostrado en los últimos meses”.

Una misión complicada

Luego de cerrar su ciclo de dos años en Peñarol, con el que fue campeón del Uruguayo 2018, Diego López dejó a los carboneros tras la temporada pasada y llegó en febrero de este año a Brescia.

Memo tomó las riendas de un club que ya estaba complicado en el descenso, en ese momento penúltimo en la tabla y a cuatro unidades de Lecce, que en ese entonces era el primero por fuera de la zona de pérdida de categoría.

Realidades distintas.... 🤔🇺🇾Uruguay sigue como si nada ! ( Feria Tristán Narvaja hoy )🇮🇹 Italia llora las víctimas... #Lombardia #iorestoacasa #MeQuedoEnCasa pic.twitter.com/twe9UTnZuB — Diego Lopez (@mrlopezofficial) March 22, 2020

Luego, en marzo, la Serie A italiana se vio parada por la pandemia que tuvo a la zona de Lombardía, donde está Brescia, como uno de los puntos más complicados, lo que movilizó al entrenador quien vivió in situ el duro golpe que sufrió el país europeo con miles de muertes por el covid-19.

En la vuelta a los entrenamientos, Mario Balotelli, la principal figura del plantel, se distanció del grupo y fue acusado de no haber acudido a las prácticas.

López, dijo estar "decepcionado" de la actitud de su delantero. "Mario se entrena aparte porque sus compañeros han hecho un trabajo que él no ha hecho. Los entrenamientos (individuales) eran facultativos, ok. Pero el grupo tomó un camino y él otro. En las videollamadas, durante la cuarentena, no le hemos visto. Incluso si dijo que se siente bien, no está al nivel de sus compañeros", declaró el técnico.

El 22 de julio, en la fecha 35, se consumó el descenso de Brescia, que nunca pudo levantar con el DT uruguayo y perdió la categoría, volviendo a la Serie B, en la que había logrado el ascenso en la temporada anterior.

En total, López dirigió 16 partidos con un promedio de 0,63 puntos.