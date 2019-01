Tres casas asaltadas en una noche en El Faro, el barrio privado del "Pacha" Cantón

Un grupo de delincuentes ingresó en la noche de este miércoles al club privado El Faro, ubicado en Carmelo, y se llevaron cerca de US$ 5.000 que pertenecían a tres familias de argentinos que veraneaban en el barrio exclusivo de la localidad de Colonia.

Los ladrones ingresaron a la hora 23 y se fueron dos horas después. Según informó Carmelo Portal y confirmó El Observador con la fiscal que tomó el caso, Paola Nebot, los hombres eran entre cinco y seis y tenían armas de fuego, según los vecinos. Entre las tres familias que sufrieron el robo, había tres niños chicos y no hubo ningún lesionado. "No fueron violentos: no hubo insultos ni agresiones", dijo Nebot.

Las autoridades están analizando el material audiovisual de las cámaras de seguridad del barrio, pero todavía no se pudo precisar por qué parte del predio ingresaron, ya que El Faro tiene un puerto privado que da hacia el Río Uruguay.

Una de las hipótesis que maneja la fiscal es que los ladrones sean argentinos y que llegaron en una lancha desde el país vecino.

El barrio exclusivo fue fundado por el empresario Eduardo “Pacha" Cantón, un argentino de 71 años que llegó a Carmelo hace tres décadas para convertirlo en un centro turístico internacional. El predio tiene 50 hectáreas de pinos con cerca de 200 propiedades.

Entre esas casas hay una que pertenece a Ernesto Clarens, un exfinancista ligado al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) que es indagado por la Justicia de Argentina por el traslado fuera del país de más de US$ 200 millones en coimas por la obra pública que recaudó ese gobierno, del que era un hombre de confianza.

En los últimos años, Clarens viajó a El Faro unas 90 veces en barcos privados y atracó en el embarcadero exclusivo del barrio –Puerto Camacho–, cuestionado por la falta de controles migratorios y aduaneros.