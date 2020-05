Tristeza, recuerdos y también rabia: así fueron las despedidas de los programas de Océano

Este viernes los programas "hablados" de Océano FM tuvieron su última jornada al aire, luego de que la dirección de la emisora tomara la decisión de levantar su programación actual y convertir a la 93.9 en una radio musical. Todo Pasa, Abrepalabra y De arriba un rayo cierran su paso por la radio ubicada en el Buceo este 29 de mayo, y entre la tristeza, la nostalgia, la alegría y hasta la rabia, sus conductores y productores se despidieron ante los micrófonos.

En el adiós de Todo Pasa hubo tristeza, pero también algunas risas al recordar episodios de los cuatro años al aire, como la primera jornada en el programa de una de sus conductoras, Paula Barquet. En su discurso de despedida, la periodista explicó que la partida se debe a que "la radio no pudo sostener el esfuerzo económico, no se hizo redituable la programación. Sentimos que no fue suficiente nuestro aporte y eso enoja. Da rabia e impotencia lo que pasó".

Además de asegurar que sentía que "no era el momento de irse", Barquet destacó la fragilidad de los proyectos periodísticos, sin importar el medio, y apuntó "el periodismo muere un poco más cuando se reemplaza con música, aunque sea buena música".

Por su parte, su compañero en la conducción, Mariano López, reforzó que la despedida del programa se debe a motivos económicos y que fue una decisión unilateral de la emisora. Aunque aseguró detestar las despedidas, López también se dirigió a la audiencia y a sus compañeros para reconocer su trabajo. "No comparto la decisión de la radio, pero agradezco las oportunidades y la posibilidad de hacer lo que quise en Océano. Esta silla en la que estoy desde hace 16 años es mi zona de confort. Ni siquiera sabemos si vamos a volver a hacer radio, pero si lo hago que sea con ustedes", le dijo a sus colegas.

Así llegamos a nuestro último programa. ¡Gracias! pic.twitter.com/fJJUhzGZ3W — Abrepalabra (@Abrepalabra) May 29, 2020

Todo Pasa terminó unos minutos antes de su horario habitual, y luego vino Abrepalabra, que también dedicó su último pasaje por los micrófonos de Océano para agradecer a los colaboradores y al público que acompañó al programa liderado por Gustavo Rey, que también lamentó la pérdida que representa la retirada de estos programas.

La coconductora del programa, Antonella Cáceres, agregó que era un "empobrecimiento cultural" lo sucedido. Abrepalabra también se retiró antes de su horario habitual, dejando casi 40 minutos de música antes del inicio de De Arriba un rayo.