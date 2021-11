Turismo: FA pone el foco en vínculo con agencia que detonó la salida de Pérez Banchero

La Comisión Investigadora que en Diputados analiza las denuncias de irregularidades en el Ministerio de Turismo comenzó a analizar este martes la información aportada por las distintas agencias de medios contratadas por la cartera. En ese marco, el Frente Amplio puso el foco en Netcom, una firma cuyo vínculo con el ministerio terminó siendo uno de los orígenes del escándalo que derivó en la salida de Germán Cardoso.

La empresa fue beneficiaria de una compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil, una decisión que fue la gota que rebalsó el vaso en la relación entre Cardoso y el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero.

El expediente, iniciado el 2 de julio de este año, llamó especialmente la atención de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión Investigadora por carecer –al menos en los papeles enviados– de cualquier tipo de resolución ministerial que ordene la compra, un elemento indispensable para iniciar cualquier proceso de este tipo.

"No hay ninguna resolución que indique u ordene la compra", dijo a El Observador el diputado Gustavo Olmos. Y al no haber resolución, tampoco existe la intervención correspondiente del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Economía y Finanzas.

Al final del expediente aparece una intervención del actual director nacional de Turismo, Roque Baudean, el 4 de octubre pasado, que "no avaló" el documento. Acto seguido, en el mismo día, el ministro Viera intervino y dio la orden de remitir el asunto a los Servicios Jurídicos y Notariales a los efectos de determinar sobre la pertinencia del pago de las facturas reclamadas.

En declaraciones efectuadas a fines de agosto a Búsqueda, Pérez Banchero había señalado que esa oferta de Netcom por US$ 500 mil había significado el punto final a su relación con el ministro. Según su testimonio, Cardoso dijo que si no firmaba la compra lo cesaría del cargo. “Fue el expediente en el que el ministro me pide que lo firme o me echaba”, explicó.

Ya en octubre de 2020 la empresa había presentado una propuesta por US$ 800 mil para la realización de publicidad exterior en la vía pública. Ante los reparos de una funcionaria del ministerio, Pérez Banchero archivó ese expediente, pero meses después el ministerio sí avanzó en una compra por US$ 300 mil a Netcom, contratación que a su vez fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía y una funcionaria de Turismo.

Se trata, reparó Olmos, de montos ampliamente superiores a los que invirtieron las anteriores administraciones, cuyo gasto en vía pública nunca fue en promedio de US$ 250 mil anuales.

Más dudas

Las dudas del Frente Amplio aumentaron en las últimas horas, luego de que Netcom presentó su respuesta ante la comisión sobre la información requerida. O, según la visión de la oposición, la ausencia de respuestas.

"Yo creo que es benevolente hablar de respuestas" comentó Olmos, que en diálogo con El Observador marcó los "debes" en los datos aportados por la firma. En primer lugar, el alcance de la frustrada oferta presentada hace más de un año. También quién fue el funcionario que presentó ante el ministerio esa propuesta.

Olmos quiere ahondar además en una propuesta que Netcom presentó el pasado 9 de junio, para la renovación de la cobertura nacional de cartelería en vía pública. La empresa señaló que el planteo no fue aceptado, pero el diputado afirma que el servicio igual fue facturado. A los efectos, sostuvo que en uno de los expedientes elevados por el ministerio están incluidas una serie de facturas en ese sentido.

Esta compra a Netcom no está registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), una herramienta que permite realizar un seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Así, la adquisición no quedó registrada ni tampoco reservado el monto que, supuestamente, el ministerio debía pagar por el servicio. Sin embargo, apuntó Olmos, "de la nada" aparecen una serie de facturas de Netcom en la que pretende hacerse con el cobro de este y otros servicios.

En el expediente figura que el 26 de agosto, la empresa envió un mail al ministerio con un detalle de las facturas pendientes hasta ese mes y que totalizaban $ 18.938.859.

Para aumentar las dudas, el 8 de setiembre Netcom emitió dos notas de crédito: una por $ 382 mil y otro por $ 3.1 millones. El diputado frenteamplista se mostró extrañado sobre la inexistencia de notas de crédito por casi $ 15 millones por un servicio que, oficialmente, no fue aceptado.

Directo al ministerio

La propuesta de Netcom de octubre del año pasado fue presentada directamente al ministerio. Así lo afirmaron a la Comisión Investigadora los responsables de Young & Rubicam, la agencia contratada por Turismo como asesoría de medios. "La agencia no tuvo ningún tipo de participación y desconoce si hubo reuniones o cualquier otro detalle", se señala.

Según esta versión, Young & Rubicam tomó conocimiento de la propuesta un mes después, cuando Turismo le anunció que iba a avanzar en la compra, por lo que se le pidió incluirla en el plan de medios. Una respuesta similar presentó, ante la comisión, Wavemaker, perteneciente al mismo consorcio.