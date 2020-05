Un abrazo que conmovió a Roma y al mundo

Marco Barbieri es un exdirigente de Roma. Tiene 56 años y estuvo alejado de todo durante 40 días debido a que contrajo el coronavirus.

Debido a ese alejamiento forzoso, el reencuentro con su familia fue más que emotivo.

El exdirectivo del club de la capital italiana hoy trabaja como taxista y en su propio taxi contrajo el virus.

"Un cliente que vino de Milán se subió al taxi. Tenía una máscara, y cuando le di el vuelto tuve que quitarme el guante, luego me toqué los ojos y desde entonces comencé a sentirme mal", explicó Barbieri al Il Romanista.

Y añadió: "Primero tuve un fuerte dolor de cabeza, después tos y fiebre alta. Enseguida entendí que la situación era grave. Después de tres días me trasladaron a un hospital porque la condición de mis pulmones era grave",

Sus vecinos lo recibieron con pancartas que decían "Bienvenido a casa" o "El gladiador".

Su hija Clarissa fue la encargada de filmar el video que recorre y emociona al mundo en el que quedó de lado el distanciamiento social porque ganaron los sentimientos.

"Estamos agradecidos con los médicos del hospital. Papá fue recibido y tratado muy bien. Las enfermeras estaban todas preparadas y siempre presentes para cada paciente. Fue agradable ver cómo cada alta para ellos se experimenta como una verdadera victoria del equipo”, explicó Clarissa.

Cuando estuvo internado le tuvieron que aplicar oxígeno porque su situación se había complicado.

Barbieri comentó que en el hospital, recordar sus momentos en el fútbol y en su querido Roma lo ayudaron.

"Tenía miedo de no lograrlo, ahora nada me asusta. Primero comencé a levantarme, luego a dar tres pasos, y me largué a cantar los coros de la Curva. Me liberaron, mis nervios estaban aliviados y también sirvió a los demás. El paciente en la habitación de al lado golpeó la pared pidiéndome que lo volviera a hacer, también cantaban", explicó el exdirectivo.