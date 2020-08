Un caballero: mirá el mensaje de despedida de Diego Forlán de Peñarol

Siete horas después de ser destituido como entrenador de Peñarol, Diego Forlán publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de despedida del club del que siempre fue hincha.

"Me toca irme de Peñarol pero antes quería escribir unas palabras de agradecimiento. Gracias por la oportunidad que me dieron, fue un orgullo para mí dirigir al Club Atlético Peñarol. A los jugadores muchas gracias por su paciencia, su respeto, su entrega y sus enseñanzas. A todos los que trabajan día a día y en silencio en Los Aromos, de corazón, gracias. Por último, gracias a los hinchas por el cariño. No me quedan reproches, así es el fútbol. Éxitos en lo que venga, ¡arriba Peñarol!".