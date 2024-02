Un ex jugador de Gran Hermano se enamoró de otro participante y se separó de su pareja

Lucía Maidana, ex concursante de Gran Hermano 2023, hizo pública su separación de su pareja mientras destaca sus sentimientos hacia una de sus compañeras en la casa, Rosina Beltrán.

Durante la transmisión en streaming de Telefe en YouTube, la nativa de Salta fue interrogada sobre su estado civil. "Vengo de varias preguntas de esas... algo así”, respondió, tomando por sorpresa a los espectadores de "Las chicas Superpoderosas".

"Está todo hablado... pensá que salí hace cuatro días... tampoco puedo arreglar todo en cuatro días", explicó la joven.

En esta línea, Lucía hizo hincapié en sus sentimientos hacia Rosina, con quien desarrolló un vínculo durante su convivencia en Gran Hermano. "El amor es el amor y se da cuando menos lo esperás también ¿no? Otro amor, no sé", expresó.

Lucía y Rosina

"No quiero hablar tampoco mucho de eso, pero bueno, estoy con muchas cosas en la cabeza también. Estoy con mucho trabajo también. Me quiero enfocar mucho en el repechaje, que quiero volver a entrar", declaró la ex participante en relación a la votación activa que permite a ella y otros compañeros la posibilidad de reintegrarse al certamen.

"Quiero entrar para jugar, pero también quiero entrar por ella, por Rosi, es obvio. Ya no lo tengo que aclarar, no me lo pregunten más. La nombrás y me pongo mal, lo mismo con Zoe, quiero ir a abrazarlas, doy todo por eso", añadió.