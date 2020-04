Un mes de emergencia sanitaria: entre el "quedarse en casa" y empezar lentamente a abrir el "grifo social"

Pasaron 30 días desde que el viernes 13 de marzo Uruguay dejó de ser una especie de isla en Latinoamérica y confirmó los cuatro primeros casos de coronavirus covid-19 en el país. A partir de ese momento, el gobierno decretó la emergencia sanitaria y comenzó a anunciar una seguidilla de medidas, que tenían como base una exhortación que sigue repitiendo aún 30 días después: quedarse en casa y, si no es posible, mantener el distanciamiento social de más de un metro con las demás personas.

Desde el gobierno saben que la la primera fase de contención de la enfermedad se superó con éxito, al menos si se compara con los estragos que está causando la enfermedad en otros países. También se sabe que falta muchto partido por jugar (la imagen futbolera manejada es que recién transcurre el primer tiempo), y por eso se trata de dejar claro que las restricciones sociales seguirán durante un buen tiempo. Pero también se empieza a pensar en una etapa de modulación: una acción permanente de abrir y cerrar, como si fuera un grifo, diferentes actividades, para reactivar la economía y la vida social, aunque con un monitoreo cercano de la situación sanitaria, para volver a cerrar en caso que los casos se vuelvan a disparar. Pero además, para enfrentar una realidad: a la larga buena parte de la población se contagiará con el virus (alrededor del 80%), por lo que hay que empezar la tarea de inmunización de la manera más controlada posible.

El mes cumplido desde que el virus llegó al país no implica para el gobierno un mojón, según explicaron a El Observador desde el Ministerio de Salud Pública (MSP). No en vano, aún no se permite que más de un integrante de la familia vaya al supermercado y la mayoría de los espacios públicos están vallados, además de que se mantiene el pedido del Poder Ejecutivo de que, en la medida en la que pueda, acate el aislamiento social. Pero desde este lunes habrá algunos cambios.

Unas 45 mil personas volverán a trabajar en la construcción, lo que implicará un mayor movimiento en la calle. A eso se le suma que el miércoles 22 de abril 973 escuelas rurales abrirán nuevamente sus puertas para recibir a algo más de 10 mil escolares.

Con la reactivación de la construcción, el gobierno procuró también que desde este lunes se dupliquen las frecuencias de ómnibus. Y esa duplicación de las frecuencias, sumada a una inevitable mayor circulación de personas en la calle vino de la mano con una nueva medida: desde este lunes habrá tapabocas de tela en los ómnibus para que los usuarios utilicen y desde el gobierno se exhorta a que sean utilizados todo el tiempo que se pueda cuando no quede otra que salir de casa.

El pedido de uso de tapabocas se tomó al final del segundo de los dos ciclos de 14 días que se llevan de cuarentena, y en base a medidas que se han tomado a nivel mundial y a recomendaciones de expertos al MSP. Las medidas se evalúan día a día de acuerdo a la evolución de casos en el país y tomando en cuenta que en abril comienzan a sentirse los primeros fríos como antesala del invierno, un escenario menos favorable para controlar la circulación del virus, que sobrevive mejor en temperaturas bajas.

El director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo en entrevista con El Observador que si se toma “como normalidad que cada uno vuelva a lo que fue la vida hasta el 12 de marzo, van a tener que pasar unos cuantos meses” pero se como “normalidad” se entiende que “un alto número de uruguayos esté contagiado por el virus –que va a ocurrir– y que el porcentaje de internados y fallecidos sea un número estadísticamente controlable y acotado, el país podrá volver más prontamente a la normalidad en la medida que esto se maneje”.

En esa línea, es que el gobierno anuncia las medidas de manera paulatina y sin tener una fecha de retorno a la “normalidad” en mente. De hecho, si algo tiene claro el Poder Ejecutivo es que no se trata de cortar con el aislamiento social de un día para el otro, sino como sucederá desde este lunes, comenzar a retomar algunas actividades de forma paulatina y en aquellos sectores donde el riesgo sea menor.

Diego Battiste

En el caso de la construcción, luego de una negociación con el Sunca y los empresarios, el gobierno determinó una serie de medidas que buscan mitigar el contagio del Covid-19 entre los trabajadores de la construcción y prevé una ayuda económica para aquellos que no tengan acceso al subsidio por enfermedad. A los 1.500 maestros y auxiliares de las escuelas rurales que retoman sus actividades el miércoles 22, se les proveerá tapabocas, guantes descartables y alcohol en gel para asegurarles las medidas sanitarias básicas.

Asqueta señaló que ya se pudo controlar una fase inicial de la epidemia y que se está ingresando en un período de “modulación”.

Las actividades que se prevé serán las que no se podrán retomar en el mediano o corto plazo serán las vinculadas a espectáculos públicos, a los que el Poder Ejecutivo debió poner en pausa desde el 13 de marzo. Tampoco se conoce la fecha en la que se volverán a abrir las fronteras o se retomarán las conexiones aéreas con el resto del mundo.

Este domingo fue el último día de la operación Todos en Casa de Cancillería para repatriar a uruguayos varados en diferentes países de todos los continentes.

El presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi explicó en el programa Hora de Cierre de radio Sarandí que “la cuarentena, de alguna forma, es una medida blanco o negro pero la salida tiene tonos de gris donde no hay una única respuesta".

Para el experto, la salida al aislamiento tiene que ser "progresiva, regulada y monitorizada con datos efectivos" del número de pacientes infectados. Y debe haber, según remarcó un equilibrio entre "el aspecto sanitario, la reactivación de la economía y finalmente el funcionamiento armónico de la sociedad”.

Por otro lado, Radi explicó que una vez que se comience a llevar adelante el proceso de salida de la cuarentena muchos uruguayos estarán expuestos a contagiarse porque el virus circula afuera. "Esa es la gran preocupación de muchos países que están abriendo la cuarentena, el efecto rebote". Por eso, tanto Radi como Asqueta afirman que debe haber un movimiento on/off en las medidas, es decir, de afloje y ajuste según cómo vaya evolucionando el virus.

Dentro de las medidas “off”, el gobierno puso el foco en la Semana Santa, que finalizó este domingo, y desplegó operativos de control de rutas para evitar la mayor cantidad de circulación. También se cerraron espacios públicos en varios departamentos.

Otros países

La pandemia llegó más tarde a Uruguay que a otras regiones del mundo, lo cual representa una ventaja para poder ver la evolución a distancia, comparar y hacer un seguimiento.

En Argentina, el presidente Alberto Fernández, anunció que la cuarentena obligatoria se extiende hasta el 26 de abril en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. La medida rige desde el 20 de marzo. El gobierno discutirá con cada gobernador provincial los protocolos para levantar la cuarentena de manera puntual en algunas ciudades que no han tenido casos de coronavirus.

También se estudia la posibilidad paseos a personas con, por ejemplo, autismo y que pueda hacerlo con un acompañante así como permitir poder salir a hacer ejercicio a la calle bajo ciertas condiciones, una medida que todavía no ha sido confirmada.

Hace algunos días, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió a los países de la Unión Europea que todavía era muy pronto para cortar con las medidas de aislamiento social y que deberían mantenerse por lo menos “unos meses” más.

“Ningún país está cerca de alcanzar el umbral de protección de la población necesario, lo que significa que es previsible una transmisión sostenida del virus si las medidas son levantadas demasiado rápido”, indicó en un comunicado según publicó EFE.

Desde el lunes que viene, Noruega, por ejemplo, comenzará a abrir las guarderías y a fines de abril las clases se empezarán paulatinamente a retomar de forma presencial. El cierre de fronteras seguirá activo, pero otras actividades sí volverán, como el de las peluquerías.

A diferencia de lo que ocurre en ese país, en Finlandia habrá desde este martes medidas más restrictivas especialmente con respecto a las fronteras, que solo se abrirán para aquellos que viajen por trabajo y en los casos en los que sea totalmente necesario.

En tanto, en Wuhan (China) donde se reportaron los primeros casos mundiales, se retoman lentamente las actividades y aumenta la movilidad dentro de la ciudad, pese a que todavía hay muchos comercios que permanecen cerrados a más de 60 días del confinamiento obligatorio.