Un nuevo mes

El año avanza y he tenido ocasión de escuchar, no hace mucho tiempo, un comentario que me ha tocado de cerca. Me refiero a la vida cotidiana. Se dice, o al menos, lo he escuchado, que los cursos sobre el comportamiento han pasado de moda. Sin embargo no puedo menos que buscar en mi archivo algo que desmiente esa afirmación. El Ceremonial y el Protocolo estarán siempre en nuestra vida cotidiana.

Me parece que puedo aportar algo que colaborará mucho. Lo preparé con el mayor esmero y tiene dos partes: primero el comportamiento en la mesa cotidiana. Del segundo aspecto me explayaré más adelante en otro artículo. Los amables lectores están invitados a conocerme cuando de manera didáctica explico “en la mesa cotidiana” he puesto de mi parte la mejor buena voluntad para que me vean y escuchen. “ Tiempo es ya para que nos conozcamos” El video se realizó en el living de mi casa en un esfuerzo personal didáctico. El mes de agosto encierra una fecha muy querida para todos nosotros. Me es imposible olvidar cómo mi padre preparaba la fiesta del 25. Eran otros tiempos, no había internet, whastapp, ..., pero la radio permitía escuchar en la media noche nuestro Himno Nacional. Mi madre cumplía años en ese día, por todo esto se me ha quedado grabado hondamente esta fecha. El 25 de agosto de 1825 es la Declaratoria de la Independencia de la Provincia Oriental en el Alto. Vuelven a la memoria los términos “írritos, nulos y de ningún valor”.Referidos a la primera de las tres leyes fundamentales realizadas en ese documento, respecto a los pactos firmados “a la fuerza” con el Imperio de Brasil y Portugal. Estas son: Ley de Independencia del Imperio de Brasil y de Portugal Ley de Unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata Ley del pabellón.