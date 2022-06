Un sector de Juntos acusa a Macri de querer romper la coalición opositora

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, sector socialdemócrata de la colación opositora, Gerardo Morales, acusó al expresidente Mauricio Macri, de querer "romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática". "Lo mejor es decirlo concretamente", dijo.

Morales salió al cruce de Macri luego que en Brasil había dicho dicho que Hipólito Yrigoyen fundador del radicalismo argentino, fue "uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina".

"Esto del populismo no es un problema apenas de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita", dijo el expresidente en la Conferencia Internacional de la Libertad es un encuentro organizado por el Instituto Liberdade.

Estimado @mauriciomacri

Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR como lo estas haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos. 1/12 pic.twitter.com/odvhiz6Zmh — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 5, 2022

En su carta abierta dirigida directamente a Macri, Morales señaló que "vivir de la grieta no es el camino" y que "menos aún es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR" como lo está haciendo últimamente, según Morales. "Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular", agregó.

En otro pasaje de la misiva, Morales acusó a Macri de ceder "a la tentación de subirse a modas efímeras que solo acarrean más destrucción". El radical se refería al discurso liberal de derecha dura que está en boga y que en el país vecino tiene como exponente más conocido al diputado nacional Javier Milei. A nivel regional tiene como ícono a Jair Bolsonaro. Más allá de sus críticas a Macri, el titular de la UCR dejó en claro que su voluntad lejos está de romper la coalición de Juntos por el Cambio.

La relación entre Morales y Macri ya venía tensada desde hace tiempo por discrepancias ideológicas y disputas de liderazgo en la coalición opositora. Tiempo atrás, el gobernador jujeño había asegurado que el ex presidente no era su jefe, y lo había acusado de reivindicar el neoliberalismo, ideología con la que la UCR no se sentía representada.