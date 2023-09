Una ex Gran Hermano habló de su paso por el reality: “Pedí acompañamiento psicológico pero me dieron dos pastillas”.

"Gran Hermano" ha sido un foco de polémicas en los últimos días debido a algunos preocupantes episodios que involucran a sus ex participantes. Tras el intento de suicidio de Guidici, quien ingirió un blister completo de clonazepan, la que habló ahora fue Ainelén Thevenon, que formó parte de la edición 2016 del programa.

La ex participante compartió su experiencia y hizo foco en las condiciones en las que se lleva adelante el show. Thevenon, actual panelista de los programas como "Que La Gente Crea" y "Co Te Va, Co Te Va" en Splendid 990, reveló que esperaba "un acompañamiento psicológico y no que les iban a dar dos pastillas y los iban a mandar a casa a dormir tranquila".

A su vez, también describió el período posterior a su salida del reality, donde los concursantes son mantenidos aislados en un hotel durante 24 horas, sin saber nada del mundo exterior. "Te desconectan la televisión, no te dejan ver a nadie, con la ansiedad que te generaba eso", explicó.

Instagram: @soyainelen

"La producción se lavaba las manos", aseguró

La panelista de 35 años, también abordó el tema del odio que a menudo se genera en las redes sociales contra los participantes, lo que empeora aún más la situación. "Los haters me deseaban que se me muera mi familia, que a mi sobrino le agarre cáncer, porque veían mis fotos con él", sostuvo.

En cuanto a la respuesta de "Gran Hermano" ante estas dificultades, Thevenon afirmó que nadie se hizo cargo de los problemas. "La producción se lavaba las manos. Te decían 'Bueno, es tu red social'. A nosotros había que cuidarnos, y lo estamos viendo ahora, recientemente con Maxi, con Coti, con Holder, y con todos los ex Gran Hermano", enfatizó.

Finalmente, la ex participante, que a su vez es odontóloga, reveló que solicitó ayuda psicológica a la producción del programa en varias ocasiones, pero no recibió una respuesta acorde: “Le pedí a la producción acompañamiento psicológico porque te paga dos mangos, y ahí me vio Juan que es el psicólogo autorizado de Gran Hermano, que me dio dos pastillas que no tomé, porque soy profesional de la salud y tengo el criterio de no tomar algo que no sé de dónde sale”, confesó.