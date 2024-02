"Una falta de respeto total": una decisión de Boca Juniors incomodó a Ezequiel Bullaude

El atacante Ezequiel Bullaude pasó un incómodo momento tras la segunda victoria de Boca en el campeonato por 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera gracias a los goles de Miguel Merentiel y Kevin Zenón. La victoria del xeneixe se vio empañada inmediatamente finalizado el partido, por una extraña situación que se vivió con durante una entrevista de la transmisión oficial de TNT Sports que duró apenas 25 segundos.

La cronista Ángela Lerena abordó al ex Godoy Cruz en el campo de juego apenas finalizó el choque. “Es un puesto muy particular el que estás ocupando en Boca porque vemos que el técnico insiste mucho en que te pares detrás de los delanteros: ¿Qué es lo que te pide específicamente ahí? Y te pregunto si hoy te salió...”, la planteó la periodista.

El futbolista de 23 años ensayó un análisis sobre el tema: “Me pide que reciba mucho entre líneas para dar fluidez, generar jugadas. Hoy por suerte el primer gol se dio, una jugada que Jansón me dio entre líneas. Por suerte pude recibir ahí...”, estaba explicando cuando comenzó a mirar atrás de cámara y cortó abruptamente la nota sin siquiera terminar la primera contestación.

Lerena rápidamente explicó lo que estaba ocurriendo: “Gracias Ezequiel... Bueno, por alguna razón que no comprendemos bien es el tercer partido seguido que Boca no quiere dar entrevistas post partido. Ezequiel la aceptó, pero vino la gente de prensa y le pidió que se retirara”.

Lo sucedido generó un gran enojo en el relator Pablo Giralt, quien desde la cabina apuntó contra el accionar de los trabajadores del club: “Y además me parece que no son los modales esos. Está hablando un protagonista y que venga alguien de prensa así, en la forma que vino, a sacar un protagonista no corresponde”.

“Es raro Pablo porque no hubo ningún conflicto”, le aclaró Lerena. “No corresponde, no son los modales. Hay que decirlo. tienen todo su derecho a no hablar. Estamos completamente de acuerdo que el club tiene su derecho a poner jugadores para hablar o no. En este caso, la nota había comenzado y que venga alguien corriendo a sacar al jugador no corresponde de ninguna manera. Es una falta de respeto total. Incluso para el protagonista que lo pones en una situación absolutamente incómoda de tener que salir y cortar la nota”, agregó Giralt.

Juan Pablo Varsky, comentarista del evento, sumó su mirada: “Sobre todo eso, para el pobre Bullaude que pasó un momento recontra incomodo”. Giralt insistió sobre el tema: “Tuvo que cortar la nota abruptamente porque vinieron y lo sacaron”.

“Siempre lo más importante es lo que hagan los jugadores dentro de la cancha y no lo que dicen. Las declaraciones son interesantes para tener una comprensión desde abajo, desde el lugar de los hechos, de lo que fue el partido. Pero en este caso el que peor la pasó fue Bullaude”, afirmó Varsky. Y el relator remató el suceso para subrayar la incomodidad del accionar: “Lo incomodaron completamente a Bullaude. Estamos en una jornada para Boca que me parece que tiene un montón de motivos para estar de buen ánimo, ¿no?”.

El jugador de 23 años, nacido en Maipú, inició su carrera en Godoy Cruz y emigró al Feyenoord de Países Bajos, tras un pago de 7 millones de dólares, en la temporada 2022/2023. Sin embargo, a mediados del año pasado desembarcó a préstamo por 18 meses en el Xeneize: suma 18 presentaciones y 1 gol (por Copa Argentina ante Almagro).

El Xeneize empató 0-0 en el inicio de la Copa de la Liga como visitante ante Platense, luego igualó de local 1-1 contra Sarmiento de Junín y en la tercera fecha pudo celebrar su primer éxito en Victoria ante Tigre con un 2-0. Tras el empate sin goles en la Bombonera con Defensa y Justicia, sumó otros tres puntos ante el Ferroviario que lo ubican en el sexto lugar de la Zona B con 9 unidades detrás de Godoy Cruz (13), Newell’s (12), Estudiantes de La Plata (11), Racing (10) y Defensa (10).