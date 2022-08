Una uruguaya en Chanel: estudió química, se decidió por el marketing y ahora trabaja para la marca de super lujo desde Uruguay

Según la edición 2020 del ránking internacional BrandZ, elaborado por la agencia WPP y la consultora Kantar, Chanel ocupa el segundo lugar entre las empresas más valiosas a nivel mundial, su cotización en el mercado asciende a más de US$36 mil millones y es solo antecedida por Louis Vuitton.

Si hace algunos años le preguntaban qué iba a estar haciendo en un futuro, Vanessa Cotro jamás hubiese respondido que trabajaría para una marca de lujo internacional con esas credenciales. Sin embargo, hoy se desempeña como colaboradora en el equipo de marketing de Chanel.

Tras desempeñarse por 10 años en la compañía Bimbo —empresa en la que tuvo su primera experiencia en consumo masivo—, este año Cotro ingresó a Grupo Mansilla, importador de marcas de lujo al país, y dentro del amplio espectro de empresas con las que trabaja la compañía —Bvlgari, Gucci, Marc Jacobs, entre otras—, a ella le tocó colaborar con la fundada por la diseñadora Coco Chanel.

El cambio laboral surgió por inquietud propia, según Cotro. Y explicó que si bien la transición entre empresas de mercados distintos fue difícil, está feliz con su decisión y con su nuevo trabajo.

Sobre su rol en la marca de lujo dijo que hace un seguimiento de los procesos de lanzamiento en el país, cuidando los detalles que identifican alrededor del mundo a los productos Chanel.

A continuación un fragmento de la entrevista de Vanessa Cotro con Café & Negocios.

Empezaste a trabajar en consumo masivo hace 10 años, ¿cómo fueron los inicios?

Era estudiante en la facultad de química, y buscaba un trabajo de medio tiempo que me permitiera realizar ambas actividades. Fue así que ingresé a Grupo Bimbo Uruguay en 2011, realizando una pasantía en Aseguramiento de Calidad. A los pocos meses me ofrecieron un puesto como administrativa del área, y allí me mantuve por seis años.

En 2017 se despertó mi curiosidad por conocer el mundo comercial y tuve la oportunidad de migrar a marketing dentro de la misma empresa. Finalmente terminé como project manager de gerencia general.

Todo este recorrido dentro de la compañía de mercado masivo me dio la posibilidad de desarrollarme de manera transversal en varias áreas.

Luego de una década en Grupo Bimbo ingresaste a Grupo Mansilla, ¿cómo llegó la oportunidad de trabajar en la importadora de marcas de lujo?

Además de querer conocer otro rubro, quería continuar creciendo a corto plazo.

Por inquietud propia surgió la posibilidad de integrarme a Grupo Mansilla, particularmente para colaborar con la marca Chanel.

¿Fue difícil la transición entre los dos trabajos?

Considero que toda transición implica esfuerzo.

No fue fácil en lo profesional porque son dos mercados y productos muy diferentes. Tampoco fue fácil en lo personal porque tuve que cerrar una etapa en la compañía en la que adquirí toda mi experiencia. Es un proceso, pero es fundamental para definir mi propósito y proyección.

Gentileza Vanessa Cotro

Vanessa Cotro

¿Cómo definirías tu trabajo para Chanel?

Apoyo al equipo de marketing siguiendo los lanzamientos, cuidando de la imagen en los puntos de venta y en las redes sociales, y atendiendo las necesidades de nuestras beauty ambassadors (embajadoras de belleza, en español) que cuidan y asesoran a nuestros clientes. Todo lo anterior bajo el marco de las estrategias definidas por la marca para lograr los objetivos establecidos para nuestro país.

¿Con qué productos llega Chanel a Uruguay?

Para Uruguay, Chanel llega mediante la cosmética y trabaja tres ejes que son: fragancias, maquillaje y cuidado de la piel.

¿Qué productos son los más comercializados?

En cuanto a fragancias, hay cuatro que se destacan: Bleu de Chanel, Chance, Chanel N.º 5 y Coco Mademoiselle. Relativo a maquillaje las bases son las más demandadas, teniendo en el primer puesto a Les Beiges Eau de Teint. Para skincare (cuidado de la piel, en español) la línea de Le Lift es Cream es la más comercializada.

Quiero destacar que este año para Skincare lanzamos la línea Nº 1 de Chanel que tuvo gran receptividad. Es la primera línea de belleza holística concentrada con el poder revitalizante de la camelia roja (flor favorita de Coco Chanel) que es resistente a los cambios climáticos.

Las nueve creaciones de esta línea y sus empaques tienen un enfoque sustentable e integrado.

Aproximadamente, ¿cuánto cuestan los productos de Chanel en Uruguay?

Los precios varían de acuerdo al mercado en el que nos situemos, ya que el único representante de la marca en territorio nacional y free shop es Grupo Mansilla.

En el mercado local el precio promedio para un contenido de 100 mL de fragancia es de $9.000. Para maquillaje —tomando como referencia las bases de maquillaje de 30mL— oscila en $3.500. En cuanto a cuidado de piel, las cremas de 50mL se encuentran en precio promedio de $20.000.

¿Qué significa trabajar para una marca de lujo a nivel mundial?

En lo profesional un gran desafío ya que trabajar para marcas exclusivas implica trabajar para los detalles. Chanel tiene detalles enfocados a la sobriedad, sutileza y buen gusto, además de brindarle al consumidor un servicio diferencial transmitiendo los valores de la marca y una experiencia única.

En lo personal es un placer, me toca trabajar para la marca creada por una de las diseñadoras más reconocidas de la historia y cuyas innovaciones cambiaron la historia de la moda; la emblemática Coco Chanel.