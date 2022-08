Unicorn Hunters estrena su propia criptomoneda para seguir impulsando la innovación

Unicorn Hunters, el reality show pionero del género del “enrichtainment” (combinación de entretenimiento y generación de riqueza) acaba de estrenar un episodio especial en el que sus jurados responden a todas las preguntas sobre Unicoin. Se trata de una criptomoneda respaldada por activos que pagan dividendos y por sus cualidades se la conoce como de “última generación” ya que está exenta de la volatilidad asociada a otras divisas digitales como Bitcoin.

Esta serie de negocios, que presenta a compañías de alto perfil disruptivo que buscan la codiciada valuación de u$ 1000 millones, revolucionó la forma de conectar inversores con empresas de alto potencial y desde su estreno en mayo de 2021. Desde entonces, acumula una audiencia de más de 18 millones en sus múltiples plataformas y ha recibido más de $285 millones de dólares en solicitudes de inversión.

A diferencia de episodios anteriores, el primer programa de la nueva temporada pone el foco en esta criptomoneda y en cómo beneficiará tanto a los inversores como a las próximas startups que participarán en el show. Chris Diamantopoulos, emprendedor social y actor reconocido por su papel en la serie Silicon Valley, es el anfitrión de este especial y los “cazadores” revelan el qué, el cómo y el para qué de Unicoin.

Unicorn Hunters

Del activo “flotante” al titulizado

Fue diseñada para brindar anonimato a las personas que querían ocultar las transacciones financieras.Y aunque el anonimato demostró ser una demanda importante en el mercado, hay muchos más inversores interesados ​​en la estabilidad y en los rendimientos”. La respuesta de Alex Konanykhin sobre el bitcoin aclara las dudas de muchas personas a ambos lados de la pantalla. Y rápidamente se van perfilando cuáles son las ventajas de Unicoin.

Pero no sólo Konanykhin, CEO de Transparent Business y uno de los creadores del programa, tiene definiciones sobre la cripto que busca conectar a potenciales inversores con las compañías unicornio de los próximos años.

Unicorn Hunters

Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos y una de las personalidades integrantes del jurado, no le escapa a las preguntas sobre la coyuntura que rodea al mundo de las criptodivisas. “Todos sabemos que cuando aumentan las tasas de interés, las inversiones cambian”, señala y tras caracterizar a Bitcoin como un activo flotante, se posiciona: “Todos tienen que evaluar su propio nivel de riesgo, pero personalmente me gusta el hecho de que Unicoin es un activo digital titulizado, está vinculado a estas empresas de crecimiento emergente y está vinculado a este programa”.

Lo “mejor de los dos mundos”

En el contexto de los vertiginosos cambios que atraviesa el sector financiero en los últimos años, Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca y una de las estrellas del jurado del show, ofrece una explicación sencilla sobre el fenómeno cripto en general y sobre Unicoin en particular: “Perdí mucha confianza en la cripto tradicional. Lo que hemos hecho es que hemos tomado lo mejor, lo que creíamos que funciona en cripto, fundamentalmente la tecnología blockchain, y tomamos lo que mejor funcionaba en las plataformas tradicionales de inversión, el concepto de un fondo de inversión y las unimos”

Unicorn Hunters

Además de Konanykhin, Ríos y Vela, el Círculo del Dinero de Unicorn Hunters está integrado por Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame, Lance Bass, artista e inversionista y Silvina Moschini, emprendedora, cofundadora y presidente de Unicoin.

Oportunidad para los lectores

Los lectores de El Observador tienen también la posibilidad de obtener 100 unidades de esta criptomoneda gracias al código ELO100FREE. Unicoin estará respaldada por activos y pagará dividendos y esta diferenciación es decisiva en el mercado actual de las criptomonedas.