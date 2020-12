Urretaviscaya desmintió a Peñarol, que informó que él y Novick fueron aislados por riesgo al coronavirus

Los futbolistas de Peñarol, Jonathan Urretaviscaya y Hernán Novick, fueron aislados del plantel principal por precaución a que se hayan contagiado de coronavirus, informó el club en su cuenta oficial de Twitter. La institución señaló que familiares de ambos jugadores estuvieron en contacto con terceras personas afectadas por covid-19.

Sanidad | Se informa que los jugadores Hernán Novick y J. Urretaviscaya han sido aislados por precaución, por contactos de familiares con terceras personas afectadas de COVID-19. Para evitar riesgos, serán hisopados, esperando el resultado para reintegrarlos a los entrenamientos. — PEÑAROL (@OficialCAP) December 1, 2020

Los jugadores serán hisopados para evitar riesgos y si el resultado es negativo volverán a entrenar con el grupo, según el tuit.

Sin embargo, Urretaviscaya desmintió en su cuenta de Instagram la información que brindó su propio club.

El delantero indicó que "no es 100% real la información brindada a los medios de comunicación", agregó que no estuvo "aislado" y que no le van a realizar test de covid.

Instagram

Cerró con el siguiente mensaje: "Mañana vuelvo a los entrenamientos, así que espérenme por ahí aunque algunos no quieran".

Novick fue una de las últimas incorporaciones del equipo que dirige Mario Saralegui y estuvo en el banco de suplentes en el último partido que jugó el equipo, frente a Boston River por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Peñarol tiene pendiente el partido frente a Danubio por la sexta fecha del Torneo Intermedio, suspendido el sábado pasado porque el conjunto franjeado tiene seis jugadores afectados al virus: Rodrigo Piñeiro, José Luis Rodríguez, Matías Jones, Santiago Paiva, el colombiano, Johan Romaña, y Lucas Rodríguez.

El Consejo de Liga de la AUF definirá este martes cuándo se disputará este partido, así como la última fecha del Intermedio que incluye el clásico Peñarol-Nacional.

El fútbol debe resolver de qué forma afrontará el cierre de la temporada 2020, cuyo final está previsto para febrero próximo, debido a que incrementaron los casos positivos de covid-19, que también afectan a los clubes uruguayos.