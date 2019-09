Uruguayos proponen aprender a tocar la guitarra con realidad aumentada

Loog Guitar, la compañía uruguaya de guitarras eléctricas pensadas para principiantes, lanzó su nueva línea de instrumentos. Entre ellas, su primera con seis cuerdas, que incluye un parlante incorporado, y el apoyo de la realidad aumentada desde la aplicación de la compañía, que brinda una experiencia nueva de aprendizaje.

En entrevista con Cromo, Rafael Atijas, fundador de Loog, explicó que la realidad aumentada juega un papel totalmente innovador en materia de aprendizaje. ¿Cómo funciona? “Permite una dinámica bastante natural para la persona. Es como comunicarse con un espejo. Los usuarios se ven a sí mismos sosteniendo la guitarra y se ven puntos indicando dónde poner los dedos”, contó.Atijas reconoció que la tecnología que sumarán a la app –por ahora solo en iOS y no en Android– incluye los métodos clásicos de aprendizaje de seguir la música de las canciones y un catálogo de acordes. Esta función todavía no es tan sofisticada, pero cree que su potencial es grande y ayudará a que “sea bastante más fácil aprender a tocar”, agregó.

En cuanto al parlante incorporado en la guitarra –llamado speaker interno en la jerga de los músicos–, el fundador de Loog comentó que lo veían como un implemento adecuado para un público más joven. De todas formas, si los usuarios quieren más volumen tienen la posibilidad de conectarlo con un amplificador.“Soy el primero en reconocer que no tiene sentido un amplificador interno en una Stratocaster o una Les Paul –dos guitarras eléctricas clásicas del mercado–, pero para que los niños no estén enchufando cables está buena esta solución. Sobre todo en la forma que lo hicimos: nos preocupamos de que no quedara como una Frankenstein”, puntualizó Atijas.