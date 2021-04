Vacuna de Astrazeneca: murió una mujer de 54 años en "buen estado de salud" en Canadá por trombosis provocada por la inoculación

Una mujer de 54 años murió por trombosis cerebral en Canadá después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Astrazeneca y, según dijo este martes el gobierno de Quebec, donde ocurrió el hecho, como consecuencia de la inoculación. Es el primer caso registrado en el país norteamericano debido a esta causa, anunció el primer ministro de Quebec, François Legault.

"Me entristece saber que una mujer de 54 años en buen estado de salud (...) murió por ser vacunada. Es difícil de aceptar", dijo Legault en conferencia de prensa. "Sabíamos que había una chance en 100 mil de que esto pasara y creemos que los beneficios son superiores a los riesgos", añadió.

"Desafortunadamente, estos casos ocurren. Creo que la gente seguirá vacunándose", resaltó Legault y agregó: "Es muy lamentable y estamos tristes por eso, pero desafortunadamente, ese es el precio de la vacunación".

La mujer, cuya identidad no fue revelada, había sido vacunada a comienzos de abril y "murió de una trombosis cerebral tras una vacunación de Astrazeneca", informó Horacio Arruda, director de salud pública de Quebec. Había recibido un tratamiento médico que "no funcionó", precisó el jerarca. "Es (un caso) muy extraordinario. Sabíamos que existía la posibilidad de que esto sucediera", añadió.

Arruda señaló que un laboratorio en Hamilton, Ontario, confirmó que la mujer murió por un coágulo de sangre en el cerebro asociado con anticuerpos que crearon un problema de plaquetas.

"Debemos pensar que hasta la fecha, hemos tenido más de 400 mil personas que se vacunaron con Astrazeneca", dijo el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé.

El Centro de salud de la Universidad McGill Glen Site (MUHC) confirmó que la muerte se produjo en uno de sus hospitales, según recogió CTV News. No obstante, no afirmó de forma tajante que la muerte se haya debido a la vacuna. "El MUHC confirma la muerte de una persona en uno de nuestros hospitales, posiblemente vinculado a la vacuna Astra Zeneca. Sin embargo, las pruebas confirmatorias están pendientes. Por razones de confidencialidad, no tenemos nada más que agregar en este momento", aseguró un vocero por medio de un correo electrónico al citado medio.

Esta muerte "no debería cambiar" la estrategia de uso de esa vacuna en Quebec, opinó Arruda. Una semana antes, la provincia de Quebec había disminuido la edad mínima para vacunarse con Astrazeneca de 55 a 45 años debido a la tercera ola de covid-19 que sufre el país.

El viernes, las autoridades canadienses dijeron que se habían administrado en Canadá algo más de 1,1 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca, una de las cuatro autorizadas por Ottawa. Incluso el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, recibió el viernes una primera dosis de la vacuna de Astrazeneca.

Hasta este martes solo se habían registrado en el país norteamericano cuatro casos de coágulos sanguíneos asociados a un nivel bajo de plaquetas. Los pacientes aún están bajo estudio y se desconoce si su estado fue producto de la vacunación con Astrazeneca.

Con información de AFP