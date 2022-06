Vale Bonet sobre los talles en Uruguay: "El cambio lo veo mucho más en el marketing que en la práctica"

Vale Bonet es modelo curvy, una de las primeras uruguayas que se atrevió a salirse del molde y a mostrar en las pasarelas la realidad cotidiana de un cuerpo real.

En esta entrevista con The Reason Behind habla de su historia, del impacto que las marcas y las redes sociales pueden tener en el autoestima y de la necesidad de crear nuevos estereotipos de talles que contemplen a todos.

Si tuvieras que contarle a alguien que no te conoce quién es Vale Bonet, ¿qué le dirías?

Vale Bonet es muchas cosas, pero la parte que más comparto en redes es mi vida como modelo de tallas grandes en Uruguay. comencé en 2011 en Argentina siendo activista por la diversidad corporal, creadora de contenido, y más.

¿Qué significa el concepto "plus size” y qué marcas ya apuestan al cambio?

No soy muy fan de las categorías ni de segmentar personas por su tipo de cuerpo, pero se entiende como plus size a las modelos llamadas “tallas especiales“ que no deberían serlo, (supone a los talles más chicos como los normales).

Al no estar regulado, esa apreciación del etiquetado depende de la marca que (a su entender) considera a partir de donde sos talla normal y de dónde talla especial, y obviamente estas curvas de tallas inventadas (cada vez más chicas o por ahorrar tela, o por su propia percepción de cómo deberían ser los cuerpos) sin mucho cuidado afectan el autoestima y la autopercepción de las personas.

Creo que, además de que cada cual debe trabajar en su autoestima y ser consciente de estos temas, las marcas deben entender la importancia y responsabilidad que tienen respecto a la sociedad.

La moda es parte de la cultura, ha afectado y modificado el cuerpo especialmente de las mujeres por décadas. Es hora de que con toda la información que tenemos ahora, seamos más responsables y cuidemos especialmente a las generaciones más jóvenes.

Marcas que apuestan al cambio son muy pocas, el cambio lo veo mucho más en la teoría y el marketing del amor propio, y mucho menos en la práctica. Si puedo decir que varias marcas uruguayas están apostando a hacer prendas a medida que eso me parece valorable, especialmente viniendo de marcas chicas, (las marcas más grandes de Uruguay siguen con modelos muy pequeños y hasta solo tallas únicas).

Con lo difícil que es emprender, que marcas chicas realmente apuesten a hacer las cosas bien, es un valor agregado que sin duda me hace apoyarlas y elegirlas. Y queda claro la real intención. (Si se quiere, se puede contemplar más diversidad).

Mi pregunta sería:

¿Básicamente en que basamos las curvas de tallas? ¿En algún estudio del cuerpo de los uruguayos o en lo que cree cada diseñador que somos? Por eso estaría buenísimo que desde la propuesta de ley de talles podamos conocer, haciendo esta especie de censo corporal como es nuestro cuerpo y en base al resultado hacer las curvas de talles coherente.

¿Cómo comenzó tu carrera como modelo?

Mi carrera comenzó en Argentina en 2011, en Uruguay todavía no existía mucho este movimiento de incluir en la publicidad de moda más diversidad de tallas.

Siempre fui muy fanática de la moda, de la historia detrás de los diseñadores, del trabajo de las modelos. Consumía revistas, programas relacionados, también varias mujeres de mi familia como mi abuela paterna, tías y madre se hacían su propia ropa.

Mi abuela era modista, se compraba revistas que venían con moldes para hacer todo ella, siempre buscando las últimas tendencias de su época y me encantaba ver cómo cada estilo las representaba a ellas y como se querían presentar o se sentían.

Claramente la moda de esa época solo representaba un cuerpo, Claudia Schiffer, Kate Moss, etcétera. Yo estaba muy lejos de ese estereotipo y lo veía completamente imposible.

Hasta que aparecieron Ashley Graham y Tara Lynn-las primeras modelos plus size internacionales-.

Lo más impactante para mí de conocerlas fue ver como en su tipo de cuerpo podían sentirse seguras y lindas. Tener confianza y pisada firme en las pasarelas.

A partir de ese momento mi visión empezó a cambiar, y me animé a sacarme fotos y mandarlas a la única marca que encontré que trabajaba con talles grandes en Buenos Aires.

Enseguida me respondieron y empecé a trabajar varios años con ellos, book, campañas, desfiles, revistas, entrevistas y más.

Y, a medida que fueron apareciendo las redes sociales, además de subir fotos mías, también compartía reflexiones, y cada vez más gente se empezó a interesar; y ver otro lado de las cosas, y así; es que me fui volviendo también sin querer o inconscientemente no sólo una modelo profesional, sino también activista por la diversidad corporal y body positive.

¿Cuál ha sido el mayor cambio que has visto en la industria de la moda con respecto a la diversidad e inclusión?

Creo que el mayor cambio lo veo en la moda internacional y de a poco, muy poco, se va acercando con mucha discreción en nuestra moda local.

Es real que internacionalmente también ha pasado que trabajen con modelos de talles grandes a las que solo les hacen ropa especialmente para el desfile. Entonces siento que el discurso está cambiando, pero falta mucho todavía. Lo que me encanta ver es no solo diversidad en tallas, sino en edades, razas, colores de piel, pelo y mucho más.

A través de tu trabajo como modelo, ¿Qué proyectos ha estado liderando para efectuar cambios significativos en los estándares de bellezas actuales?

Los cambios que he hecho y trato de hacer son siempre desde mi lugar y en lo que puedo, también no puedo negar que por más que sea modelo de talles grandes, cumplo varios estándares hegemónicos de privilegio. Soy muy consciente de eso.

Lo máximo que siento que puedo hacer es lo que hago. Compartir más diversidad, hablar del tema, tratando de ser lo más respetuosa posible.

Creo que el proyecto más grande soy yo, mostrame, exponer desde mi cuerpo hasta mis reflexiones y opiniones. También hemos estado impulsando un proyecto de Ley de Talles en Uruguay.

¿Cómo crees que las redes sociales están gestionando los problemas de depresión y autoestima en las personas por no cumplir con los estándares de belleza actuales?

Siento que las redes sociales son un arma de doble filo, que tenemos que saber a quién seguimos y qué mensaje nos transmite o simplemente cómo nos hace sentir. Hay perfiles que me ayudan muchísimo, de hecho, a mí me ayudan a deconstruir, a cuestionarme, educarme, conocer amigos con los mismos gustos que yo y hasta a sentirme representada.

También hay otras cuentas que te pueden generar ansiedad, depresión y más. Yo sigo aprendiendo a no idealizar la vida de los demás por lo que comparten en redes. Son solo un pedacito de nuestra vida y generalmente lo mejor.

Además de modelo, has explorado muchas áreas de la moda, ¿cómo fue este camino?

Soy bastante creativa e inquieta, me gusta hacer cosas nuevas, me gusta experimentar, también soy de proponer mucho yo a las marcas mi visión o mis ideas. Creo que mayormente se me conoce por modelo y activista, o “influencer”, pero amo todo lo relacionado también al arte, la fotografía, la creación de contenido, estilismos, dirección de arte y la belleza (en su concepto más amplio) ya que para mí tanto la belleza como el arte, dependen más del ojo con el que se mire, que del “objeto” en sí.