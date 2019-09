Vernazza y el quiebre hacia la ironía

Francisco Vernazza es el publicista de Ernesto Talvi en esta campaña, pero lo fue de muchos otros políticos en el pasado.

Luego de las elecciones internas el candidato colorado contó varios asuntos en los que Vernazza lo influenció positivamente.

En la entrevista con De Cerca relató cómo con la llegada del publicista a su campaña él cambió su tono en las redes sociales.

“Pancho empezó en el comando de campaña en enero, fue decisiva su participación”, asegúro. “Me dijo algo muy simple: ‘Ernesto, yo charlo contigo y vos sos un tipo transgresor, frontal, que dice las cosas que piensa sin anestesia, un tipo que tiene sentido del humor, que usa la ironía y la usa en los momentos precisos, en la dosis precisa. Y tu figura pública es aburrida, formal, que cuida cada cosa que dice, que no usa el humor, que no usa la ironía, que no es transgresor’”, relató Talvi. Allí fue que Vernazza, según el relato del candidato, le dijo: "Yo quiero que tu personalidad política se parezca a ti". Y allí fue el tono de Talvi se volvió más irónico.

“Normalmente es al revés de lo que pasa: uno tiene que construir la personalidad política para que no se le parezca en algunas facetas en lo que uno es y él lo hizo al revés”, dijo Talvi.

