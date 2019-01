Viatri y su bronca con los dirigentes

Lucas Viatri firmó la renovación de su contrato con Peñarol y el día de su regreso al club no ocultó su malestar cargando contra los dirigentes diciendo que “fue un desorden dirigencial” y que después de que le rechazaron tres propuestas “más que una falta de respeto ya era un boludeo”.

Viatri no ocultó su sentimiento en la conferencia de prensa diciendo: “Mi idea nunca fue irme. Si salís campeón es porque las cosas se hicieron bien. Ya es un desorden dirigencial, no es un desorden de mi representante ni mío. Lo que se habló en su momento del supuesto millón y medio de dólares que pidió mi representante no era cierto, no era esa plata, era menos y es algo que ya estaba hablado. No es que me levanté al otro día y dije ‘le quiero sacar toda la plata a Peñarol’. Era un tema hablado de antes de que yo viniera al club”.

El delantero argentino agregó: “Se planteó como toda negociación, el club dijo que no, nosotros lo aceptamos. Aceptamos tres propuestas más y se rechazaron las tres. El club las ofreció, yo las acepté pero el club las rechazó de nuevo. Entonces más que una falta de respeto ya era un boludeo. Llegó un punto que no quería hablar con nadie, que me había fastidiado hasta con mi representante. Pero la idea y las ganas siempre estaban de quedarme acá”.

El argentino agregó: “En este tiempo sufrís porque sabés que te perdés la pretemporada. En los clubes grandes necesitás estar a la orden en todo momento. Son quince días y arrancás atrás”. Y concluyó: “La semana pasada me veía más afuera. Sentí que hubo falta de respeto. No me hice millonario ni vine a robar como se dijo desde la dirigencia. Soy un laburante”.