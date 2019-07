Videojuegos retro: presentan consolas que pronto llegarán a Uruguay

Lo nuevo de lo retro. Parece una contradicción pero no lo es: hay cada vez más empresas que crean consolas y videojuegos que emulan el entretenimiento del Nintendo NES o de las clásicas y queridas maquinitas. Un uruguayo estuvo hace dos semanas en la feria E3, la más importante de la industria realizada hace dos semanas en Los Ángeles (Estados Unidos), y conoció la innovación de los fabricantes.

“En el mundo y también en Uruguay cada vez hay más coleccionistas y aficionados al entretenimiento de los 80 y 90”, contó a Cromo Gabriel Dittrich, importador de esta tecnología y dueño de la tienda XUruguay, quien fue invitado por Nintendo para este gigantesco evento.

Hyperking es una de las empresas más enfocadas en este rubro en Estados Unidos. En la exhibición, mostraron Ultra Retron, un clon de Nintendo 64 compatible con los cartuchos originales. Su particularidad es que tiene salidas originales a través de HDMI. “Esta es la empresa que a nivel mundial está invirtiendo más en hardware”, aseguró Dittrich, dueño de una de las colecciones más amplias de consolas y videojuegos del pasado.

En la feria, el uruguayo pudo probarlo con el histórico Mario Kart y funcionó con una mejor calidad gráfica gracias a la salida con el cable HDMI, confesó.

Más allá de estos nuevos desarrollos de lo retro, muchos coleccionistas están interesados en las consolas tradicionales. Para ello necesitan cables de audio y video que, debido al auge del HDMI, han dejado de producirse. Hyperkin es uno de los principales fabricantes en el mundo de ellos y Dittrich los importa para Uruguay.

Maquinitas queridas

Además de estas consolas, en el evento fueron presentadas nuevas maquinitas. Arcade1Up es la más importante del sector en Estados Unidos. Las venden un poco más chicas a las tradicionales a un costo de 250 dólares.

“Juegan con la nostalgia. Nuestra generación que estaba acostumbrada a ir a un lugar y jugar, pensar en ubicarla en una barbacoa es algo espectacular. Además, vienen ploteadas con cómo eran las de la época”, contó Dittrich.

En el evento, mostraron nuevos juegos diseñados para esta tecnología. “La novedad fueron las Tortugas Ninjas, que está muy bueno”, contó. En Estados Unidos hay mucho control respecto a las licencias por lo que si un fabricante quiere vender una maquinita con juegos no autorizadas podría enfrentar problemas legales.



Si llegan a venir a Uruguay podrían negociarse a 500 dólares. De todas formas, los importadores no están tentados en hacerlo. El motivo es que hay un mercado poco transparente en este rubro, comentó Gabriel Dittrich. “Acá es un mercado muy pirata y el tema de licencias es súper complicado”, comentó.

Anuncio y ausencia

Microsoft confirmó lo que ya había preanunciado: Project Scarlett, su nueva consola Xbox. Según sus desarrolladores, será hasta cuatro veces más poderosa que la Xbox One X.



La gran ausente fue Sony. Fue la primera vez no acudió a la feria E3 desde su creación en 1995. En un comunicado oficial, dijeron que pretendían tomar nuevos caminos para comunicar sus lanzamientos. PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina: si bien ya se sabe que no se exhibirá en 2019, la firma japonesa ya anunció que será compatible con juegos del PlayStation 4 y contará con un lector de formato para los títulos.