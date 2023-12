Viviana Canosa: "Estoy fascinada con lo que va  pasar esta temporada con El Observador".

Viviana Canosa es otra de las figuras de la radio El Observador 107.9, que estará animando las tardes desde el parador de Punta del Este. Frontal y auténtica como siempre, dialogó sobre esta nueva aventura en su vida: "Estoy fascinada porque vine al lugar, lo conozco. Hace mucho que no trabajo en un verano, el estudio es hermoso, estoy fascinada con lo que va pasar esta temporada con El Observador".

Sobre el tan comentado flechazo con el presidente uruguayo Dr. Luis Lacalle Pou, Viviana desmintió ese rumor diciendo: "No conozco, no lo vi nunca, te lo juro. Pero aparte no sé de dónde salió ese rumor, hasta inclusive lo hablé con Luisito Ventura. La verdad que no tengo idea. Al presidente (Dr. Luis Lacalle Pou) no lo conozco, nunca en mi vida lo vi, pero de repente se armó toda una cosa, que yo digo; entre vergüenza ajena y decir bueno qué sé yo, si en el imaginario está, está. Hubo química, estuvo bueno (en la entrevista que despertó cierta suspicacia) pero quedó ahí. Era más la admiración de sentir; ¿Por qué no tenemos un presidente así en la Argentina? Que por otra cosa. Pero nunca más lo vi, después me enteré de todo, lo desmentí mil veces. No fui a Uruguay en ese tiempo, no lo vi, no lo vi".

"Soy soltera y podría decirte sí, pero no lo vi, no lo conozco, no sé. Entonces se armó algo que le digo a Luis ventura, y me dijo: está bien, pero igual harían una linda pareja. Bueno; pero no. Estoy sola, estoy bien".

¿Luis Lacalle Pou es buenmozo?, a lo que Viviana respondió; ¨Sí, es buenmozo. Tendría que verlo para decir, si es atractivo. Porque buenmozo es, pero atractivo tengo que verlo. Ahí es química. Y aparte aunque no haya química, verlo y te digo sí, pero la verdad que no. Cuando nos armaron eso, él (por Lacalle Pou) estaba casado, o sea que también es muy incómodo porque además también pasa eso no, muy machista, que a una mujer que entrevista a alguien, que enseguida tenés un romance con alguien y no es así. Porque aparte yo decía, si fuera así, tendrían que haberme armado un romance con Patricia Bullrich, y no me dijeron que era lesbiana. Y la traté igual de amorosa, que a Lacalle Pou".