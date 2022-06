“Vivimos una pesadilla, una película de terror”: el relato de un sobreviviente al alud en Bariloche

Alfredo Blanco y su familia fueron sorprendidos este lunes por el alud que azotó el hotel donde estaban hospedados durante sus vacaciones, en Bariloche (Argentina). “Vivimos una pesadilla, vivimos una escena de una película de terror”, dijo este miércoles en diálogo con Telemundo (canal 12).

Blanco, quien es periodista argentino, estaba alojado en la habitación 109 y parte de su familia también ocupaba la 111, contiguas a las de los uruguayos que murieron. Hubo tres muertos –uruguayos– y tres heridos. El alud pegó de lleno en la habitación 105, 107, y en la parte de la escalera, donde se encontraban estas personas.

“Tres minutos antes nos estábamos preparando (para salir), mi hijo insistía en que saliéramos a pasear. Mi hijo Gonzalo ya estaba en el auto, estábamos esperando que mi hija y mi sobrina bajaran, que estaban en la habitación (…) yo estaba por ingresar al hotel cuando siento un ruido terrible, un estruendo bastante fuerte”, relató Blanco al noticiero.

Prosiguió: “Ingreso y veo que empieza a caer barro por las escaleras. En primera instancia no entendía qué pasaba, pensaba que era una maceta o un plantero gigante que cayó”. En ese momento, Blanco supo que parte de su familia estaba arriba, por lo que no dudó en ir por ella. “Cuando empecé a subir y tenía que enterrar el pie bastante. Era bastante lodo. Cuando llego al entrepiso, veo que mi esposa estaba en el entrepiso, que la había agarrado la avalancha. Veo una mujer completamente embarrada (…) La envolvió la avalancha, me acerco y veo que era mi señora. Ahí me empecé a desesperar, y veo que tiene sangre en la cabeza. Hablaba con ella y me respondía bien, estaba coherente, no perdió el conocimiento”, detalló.

Su esposa tuvo que ser trasladada a un centro de salud, donde se recupera.

Cedida a El Observador

“Empecé a notar que había piedras enormes, unas raíces y troncos. Subo la escalera, golpeaba en la habitación y no me atendían”, dijo, en referencia a otros familiares. “Hasta que pasó una persona del hotel, me abrió la puerta y vi que la habitación estaba intacta, pero ellas no estaban. Ahí empezó la preocupación. Bajé nuevamente y ahí veo que llegaban las dos, que salieron por otra escalera alternativa. Fue una angustia terrible”, recordó.

Blanco agregó que en el momento “nadie sabía bien qué pasó”, y más tarde empezaron a llegar ambulancias. “No sabíamos nada. Nos enteramos que había una persona fallecida”, expresó.

El alud se produjo sobre las 18:20 del lunes, cuando se desprendió una gran cantidad de barro, cayeron algunos árboles y con una fuerza extraordinaria provocada por la intensidad de las precipitaciones y el agua que corría, ingresó al edificio del hotel, según reportó el diario Río Negro.

El desprendimiento se produjo al deslizarse una contención, en la parte superior del hotel, donde el complejo turístico tiene una obra para la construcción de un nuevo edificio, que estaba paralizada. El barro ingresó a través de las habitaciones del primer piso del hotel y bajó hasta la recepción.