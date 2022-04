Volkswagen aprobó la comercialización de vehículos eléctricos en Uruguay y apunta a junio para poner a la venta el modelo e-up!

El Grupo Volkswagen y Julio César Lestido S.A. han llevado adelante durante siete años un estudio para comercializar los vehículos 100% eléctricos en territorio uruguayo. Este análisis implicó una serie de puntos que se debían cumplir en Uruguay: la correcta infraestructura en la red de cargadores; buenas condiciones viales tanto en zonas urbanas y rurales; capacitación de técnicos de Julio César Lestido en materia de alto voltaje; inversión en herramientas de servicio y prueba de rodaje de vehículos eléctricos.

En julio de 2021, el importador informó que se habían cumplido con todos los puntos previstos y que restaba tan solo el último: el testeo de los diez vehículos que llegaron a Uruguay ese mes y las funcionalidades requeridas en el país para su correcto uso. La evaluación a abril de 2022 es más que positiva.

Fernando Badia, jefe de ventas, marketing y postventa de Volkswagen en Latinoamérica dijo que “el país está preparado” y que tanto Volkswagen como Lestido se capacitaron de buena forma para “este cambio tan radical” para la empresa y para los clientes. “Volkswagen está listo como marca y Uruguay como país para lanzar el e-up!”, agregó. Este vehículo tiene una autonomía de 260 km según “las condiciones del uso”.

Carlos Veira

Fernando Badia, jefe de ventas, marketing y postventa de Volkswagen en Latinoamérica

“Estamos todos preparados para atender la satisfacción de esos clientes. Usamos prácticamente desde julio del año pasado hasta junio de este año inclusive para testear todos nuestros procesos. Hemos prestado el auto a muchísimos clientes, hemos recorrido el país entero y técnicamente el vehículo funciona correctamente, los cargadores funcionan, hemos testeado el feedback de los clientes y este fue altísimamente positivo para el e-up!”, explicó Badia.

A su vez, valoró la realización de estas pruebas en el país y dijo que “sirve de piloto para toda América Latina, donde vamos a seguir avanzando con pasos sólidos en el lanzamiento de autos eléctricos”.

El lanzamiento del nuevo e-up! para comercialización está previsto en Uruguay para el mes de junio pero aún no hay fecha definida.

Los planes de Volkswagen en la región

Thomas Owsianski, presidente de Volkswagen Argentina y vicepresidente de Ventas y Marketing para América del Sur, contó que el Grupo Volkswagen tiene previsto invertir alrededor de 73 mil millones de euros en electrificación, con el desarrollo de 130 modelos híbridos y eléctricos para el 2030.

En esa línea, destacó la prueba de los vehículos e-up! en Uruguay y de los ID.3 y ID.4 en Argentina y Brasil. “Estamos observando el desarrollo de los mercados” y el lanzamiento del e-up! aquí en Uruguay servirá “para observar la reacción” ya que es “claramente un mercado piloto para toda la región América del Sur”.

Carlos Veira

Thomas Owsianski, presidente de Volkswagen Argentina y vicepresidente de Ventas y Marketing para América del Sur

La llegada de la gama de los ID a Uruguay aún no tiene fecha. María Ángela Stelzer, directora de Comunicación y Legales de Volkswagen Argentina y Latinoamérica, afirmó que se están realizando testeos de vehículos en distintos países de la región para posteriormente decidir sobre la extensión de esa gama a otros lugares.

“Estamos tratando de hacer test drives con los clientes, los periodistas, los concesionarios, de forma tal de ir teniendo el feedback de parte de ellos sobre cómo ven el producto y cómo se tienen que capacitar para tener el producto. Es el camino que se hizo con el e-up!” acá en Uruguay y estamos trabajando con los ID en Argentina y en Brasil”, agregó.

Owsianski señaló que no es posible proyectar cuándo se podría llegar al 100% de la flota de vehículos eléctricos. A su vez, dijo que en mercados escandinavos y en China se está muy cerca de alcanzar ese porcentaje pero que en América Latina es necesario más tiempo.

“Hay que adaptar la estrategia que tenemos en la casa matriz en Europa o China a lo que necesita la región. Va a haber un tiempo a lo mejor mayor de lo que se está dando en Europa y en China y por eso también se ven otras tecnologías como es el tema del Etanol en Brasil que es muy fuerte y que se da también en algunos otros países de América Latina”, complementó Stelzer.

Carlos Veira

María Ángela Stelzer, directora de Comunicación y Legales de Volkswagen Argentina y Latinoamérica

Por qué Uruguay

Según Owsianski, se definió a Uruguay como el primer país primer país de Latinoamérica apto para recibir vehículos 100% eléctricos de la marca porque no solamente se necesita el vehículo sino también infraestructura. “En Uruguay tenemos cargadores en todo el país, la distancia entre los cargadores es menos de 100 kilómetros, los clientes pueden usar un vehículo eléctrico hoy en día en Uruguay. También desde el gobierno hay muchas iniciativas, este es un país con energías limpias y hay muchísimos más factores a favor de Uruguay”, apuntó.

Uruguay tiene una alta integración de fuentes de energía renovable no convencional en su matriz de generación eléctrica. Las mismas representaron aproximadamente el 95% de la demanda eléctrica en 2020. “Uruguay aprovechó eso en su beneficio, generó infraestructura, tomó medidas acordes para aprovechar ese punto de partida que tal vez otros países no tienen. Esa fue una movida estratégica del país que viene hace años con esta política de energía renovable que es fundamental y le da una ventaja por sobre otros que no lo tienen”, expresó Badia al respecto.

Leonardo Carreño

Fernando Badia y Thomas Owsianski

Por su parte, Stelzer agregó que Uruguay es el “único país de Latinoamérica que ya está preparado para los autos eléctricos”. “Con cargadores cada 100 km, con rutas que permiten la utilización de ese vehículo y también lo que tiene que ver con capacitación. Hay que capacitar a la posventa, a los concesionarios y hasta a los bomberos sobre cómo actuar frente a un problema de un incendio de un auto eléctrico, o sea, toda la cadena debe estar capacitada y preparada para recibir el eléctrico y Uruguay está en esas condiciones”, sostuvo.

Matías Lagarmilla, gerente general de Julio César Lestido, apuntó que el tema de los autos eléctricos en Uruguay “comenzó muy tibiamente” pero que en los últimos años ha crecido acompañado por “una política del país de apoyar este tipo de movilidad que le ha dado un empuje importante”. En esa línea, destacó la medida del gobierno de exonerar de IMESI a los vehículos eléctricos desde el 1º de enero de 2022.

Badia también dijo que “la aceleración y la gradualidad” con la que Uruguay va cambiando hacia los vehículos eléctricos “es justa” ya que con una aceleración mayor “no estarían ni el público ni el mercado ni los técnicos para atender esa demanda superior” por lo que el país “va bien y más avanzado que la media de Latinoamérica”.

Lagarmilla señaló la importancia que tiene la buena conectividad de datos en Uruguay para el desarrollo de la flota de vehículos eléctricos. “Uruguay tiene una muy buena red de comunicación que es de las mejores del mundo. Eso podría ser potencial para, en algún momento, facilitar el lanzamiento de ese tipo de vehículos conectados en nuestro país”, puntualizó.