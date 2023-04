Wado de Pedro: "Argentina no se puede dolarizar"

Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del interior argentino y exlegislador, fue el entrevistado más reciente del ciclo Posdata, que conduce el periodista Oscar González Oro para El Observador. El político habló durante la entrevista sobre la situación actual de Argentina, sus propuestas de cara a un nuevo ciclo electoral, y también sobre su historia de vida, que incluye la desaparición forzada de sus padres y su secuestro durante la dictadura, y una crianza a cargo de su familia, que logró recuperarlo tras algunos meses.

Este es un resumen de la entrevista:

¿Cómo es tu relación hoy con el presidente de la República?

Es buena en lo personal, tenemos un buen diálogo, somos miembros de una coalición, en todo gobierno de coalición, recordemos el gobierno de la coalición de Juntos por el cambio, de Cambiemos, que el gabinete entre los radicales, los del PRO, los que tienen una versión un poquito más peronista, también existían diferencias y yo la verdad que las tomo con mucha naturalidad, no soy de dramatizar para mí la discusión, y si es ante la sociedad, algunas veces cansa, pero es un poco más honesto. Hay discusiones que tienen que ver con la estrategia de la fuerza política que tiene que ser discutida dentro de los ámbitos de discusión de una coalición, y hay discusiones que tienen que ver con la forma de ser. Yo hago política para transformar y tengo ideas claras, tengo valores y no puedo, cuando veo que hay algo que se discute en los ámbitos que corresponden y que podríamos tomar decisiones que no estamos tomando me gusta dar la discusión en público. Pero es una buena relación personal y con discusiones respecto del modo sobre todo en que se resolvieron algunas cosas o se resuelven algunos problemas, que dejó el gobierno de Macri.

¿Por qué Argentina está como está?

Creo que hay una tensión histórica, el modelo de producción pensado para la Argentina en parte fue diseñado por los ingleses, donde establecieron el modelo de estancias, el modelo productivo, el modelo exportador, diseñaron el ferrocarril, todo bien hecho, perfecto, prolijo, como lo hacen. Y Argentina vivió después tensiones entre ese modelo y un modelo un poco más industrialista, el peronismo vino y dijo “a esta producción agropecuaria se la puede industrializar, podemos producir alimentos, hay que posicionarse con la metalmecánica, energía nuclear”, recordemos el potencial que tuvo Córdoba, terminamos haciendo aviones, tractores, autos. Esa tensión entre un país más industrializado que invierte en ciencia y en tecnología, que administre los dólares para tratar de potenciar e importar productos que se necesitan para esa Argentina más desarrollada, esa es la tensión que todavía no resolvimos. Y más hoy con el mundo financiero, con la deuda externa, con esa lógica que tenemos de caer en lo fácil que es pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, no controlar los mecanismos, si vos pedís plata y te la rifás en el casino, sos el responsable. Bueno, nosotros veíamos como Mauricio Macri había desarticulado todos los instrumentos de regulación en una Argentina que tiende a desconfiar del país, tiende a sacar los dólares afuera, y en una economía bimonetaria, pasa todo eso. Pasa que hay desconfianza en el sistema financiero, por el corralito, por el bono, pasa que hay desconfianza, pasa que no hay confianza en la moneda, al no haber confianza no hay confianza en el sistema financiero y esa lógica donde todavía seguimos en una tensión. Lo que yo vengo haciendo como ministro es recorriendo las provincias y analizando el perfil productivo, viendo cuáles son las obras necesarias para poder crecer y desarrollarnos. Y la verdad que hay muchísimas coincidencias, pero muchísimas, con todas las fuerzas políticas, con los gobernadores de distinto color político, pero falta otra cosa para mí y alguna vez Cristina dijo, por más que tengamos Vaca Muerta, litio, si seguimos con un modelo con la economía bimonetaria y con un sistema que no funciona, por más que tengamos gas, vamos a seguir entrando y tropezando con la misma piedra. Con lo cual hace falta un gran acuerdo, en serio y no es la política. Son los dueños de los medios, son los empresarios, el sistema financiero, todo el ecosistema que hace a un modelo productivo.

¿Se puede dolarizar el país o no?

Para nosotros no. A eso le llamamos economía bimonetaria. Pensar que porque algunos sectores de la sociedad viven más en dólares, todo el mundo vive en dólares, la verdad que somos 46 millones o 47 millones de argentinos y algunos viven en dólares y otros no. Nunca les toca comprar un departamento, con lo cual, esa es la discusión.

El problema de cualquier plan económico, de cualquier gobierno, es que si no tiene por debajo la confianza de la gente, no funciona. Y el argentino no confía ni en el gobierno de Alberto, ni en el de Mauricio, porque tenemos 365.000 millones de dólares de los argentinos en el exterior que no van a volver, a no ser que el país se transforme en un país confiable, con seguridad jurídica, y la gente en el mundo, los empresarios leen que estamos atacando a la corte y dice “pará, no sé si invertir en Argentina” ¿Qué les digo?

La confianza primero en Argentina viene de una historia fea que es que teníamos sectores de poder que irrumpían en el régimen constitucional. Desde 1930 hasta 1983, la voluntad popular, todos los que valoramos la democracia, sabemos que el régimen democrático tiene una forma, que se llega al poder por las urnas, bueno, arrastramos una falta de respeto a las instituciones desde los golpes, primero, porque es lo principal. Después, grupos de poder que son los que estaban atrás y utilizaban a las Fuerzas Armadas porque después quién pagaba los costos en la justicia eran las Fuerzas Armadas, y el equipo que yo le digo el equipo de Martínez de Hoz, los que estaban atrás de los golpes diseñando el modelo económico, y me parece que a partir de ahí se generó una desconfianza muy fuerte, una anomia primero, una falta de respeto a la ley. Esta vez este año vamos a cumplir por primera vez 40 años de continuidad con lo cual, eso se podría decir “che, eso ya debería estar saldado”. Después lo que te decía, el plan Bonex, corralito. Yo estuve en el corralito, estuve afuera de los bancos y también plata de la indemnización de mi familia quedó en el corralito, con lo cual no sé si la desconfianza es al gobierno de Mauricio, al de Alberto, al sistema, es histórico. Engañan los bancos, te engañan los medios, algunos medios. Fui a dar una charla en una escuela religiosa de Mercedes, que quisieron que yo vaya a contar mi historia en el marco de la Semana de la Memoria y los chicos me decían “tenemos que leer de la Semana de la Memoria y en ningún medio hay ningún programa bueno”. Y ahí les conté también la complicidad de Clarín y La Nación en la dictadura, donde negociaron, se quedaron con papel prensa y taparon un genocidio, y bueno, es toda una desconfianza. No podés confiar en lo que lees. ¿Por qué le va muy bien a Infobae? Tiene su postura, tiene su línea ideológica, pero es profesionalismo en el periodismo. Bueno, lo otro es negocio. Entonces hay una desconfianza, por eso te digo que estaría bueno un acuerdo donde todos los actores de poder digan “che, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ordenando una vaca flaca, una vaca vieja? ¿Qué vamos a hacer con el gas, que vamos a hacer con el litio, que vamos a hacer con el GNL, ¿lo vamos a exportar como cuando exportamos vaca y cuero? ¿vamos a intentar desarrollar una cadena de proveedores, una matriz productiva alrededor? ¿vamos a regionalizar, vamos a hacer un polo productivo alrededor de cada recurso natural o vamos a exportarlo solamente, todos nos venimos a vivir al AMBA?

La democracia está en deuda con el pueblo, ¿qué hacemos?

Yo dije: bueno, soy ministro del Interior, no tiene nada que ver con la producción, con el empleo, es un ministerio político. Cuando comenzó la pandemia dije, voy a aprovechar la pandemia para diseñar, para recorrer la Argentina preguntarle a todos los gobernadores y gobernadoras, cuál es el potencial y cómo podemos generar empleo, arraigo, en cada una de las provincias. Hicimos un plan estratégico, un aporte para el desarrollo federal, con los gobernadores de todas las fuerzas políticas. Un diseño de todas las obras estratégicas que faltan en Argentina. Tardamos un año, provincia por provincia, estudiando tema por tema. Al otro año convocamos a los empresarios, les dijimos ¿ cómo pueden generar más trabajo en Mendoza, en La Rioja en Jujuy, en Chubut? Empezaron “me falta el puerto, a mí me vendría bien usar los corredores bioceánicos ya que estoy en Jujuy, estoy en Catamarca, estoy en Tucumán, me vendría bien en vez de bajar hasta el puerto de Buenos Aires y exportar vía atlántica, salir por los puertos de agua profunda que tiene Chile”. Otro dijo “a mí me me vendría bien un puerto en la hidrovía porque yo de esa forma saco la madera, la yerba para China”. La pesca, nos vendría bien la piscicultura, hoy casi el 50% del pescado que se come en el mundo es producido en cautiverio, nosotros el 95% lo sacamos del mar. Hice eso. Dos años y medio, estamos por terminarlo, creo que es algo que está muy bueno, que el método quede, que el próximo ministro del Interior vuelva a hacer foros con los gobernadores y empresarios, a ver si siguen como prioridad las mismas obras u otras obras, ese potencial se ve, está, y viajamos a Washington, viajamos a Israel y es la primera vez que van diez gobernadores juntos, incluido un gobernador de la oposición, que es el presidente de uno de los partidos opositores, con lo cual parte de lo que hay que hacer, se está haciendo. Hay que generar reglas de juego, porque las reglas de juego acá están hechas para los vivos. ¨Para fugar la guita, para sacarla, para no pagar los impuestos, para trampear, bueno, ese sistema ya no va más.

Emocionalmente y políticamente, ¿sos más cristinista que albertista, o más albertista que cristinista?

Yo soy miembro de una generación que militó mucho en los 90, militaba en Hijos, en la universidad, no estábamos de acuerdo con el sistema político de peronismo y radicalismo tal cual se expresaba, yo soy peronista, soy de familia generalmente no peronista, típico del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior de la Argentina, donde familias quizás muy antiperonistas tienen hijos peronistas, y Néstor nos convocó a dejar de estar del lado de afuera, a meternos a decirnos que el sistema político puede mejorar, se puede purificar, se puede transformar por dentro, y soy parte de eso, soy parte del kirchnerismo, me convocó Néstor y voy a estar siempre agradecido, también porque nos mostró que se puede. Néstor decía una Argentina en serio, una Argentina normal. Yo digo una Argentina que funcione, mi lema es, “sigo trabajando por una Argentina que funcione, no sé si muy bien, pero que funcione”. Pongámonos de acuerdo en cómo funciona el modelo productivo y que las elecciones sean para cuánto le das a un sector o a otro, pero no en romper el modelo productivo. Entonces vengo de ahí. Quiero eso.

¿A vos qué te dejó la dictadura? Aparte de la pérdida de tus padres, por supuesto.

Me dejó muchas marcas. Valoro mucho cada minuto de felicidad, cada vínculo que tengo, cada momento. Valoro mucho las pequeñas cosas, disfruto mucho. Me dejó también un valor, de jugártela, de pensar en los demás, de que la patria es algo, no es que no es nada, dar la vida por la Patria como los que dieron en las Malvinas como los que dieron por la independencia, eso lo tomo, lo discutí conmigo mismo “Che es un mandato”. Hace algunos años dije “che, yo quiero esto o lo hago porque tengo un mandato”. Y no. Elijo también, me hace bien. Yo tuve la suerte, más allá de lo que pasó en la dictadura, de tener una familia fenomenal, hermosa, de vivir en una ciudad hermosa como Mercedes, de tener una dificultad en el habla y que mis compañeros de clase me banquen, no me hagan bullying, si otros de otros cursos, pero siempre tuve la suerte de recibir amor y eso me hace me hace feliz.