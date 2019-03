Whoopi Goldberg estuvo a punto de morir por una neumonía y así lo contó

Durante varias semanas, nadie tuvo ni la menor idea del rastro de Whoopi Goldberg. Incluso había desaparecido del programa del canal ABC The view, del que es panelista frecuente desde hace unos diez años. Las especulaciones, entonces, estuvieron a la orden del día.

Sin embargo, tras el prolongado período de silencio, Goldberg reapareció. "Sí, soy yo. Aquí estoy. Y estoy de pie y moviéndome. No tan rápido como querría pero estoy bien, y no estoy muerta", contó la actriz de 63 años en un video emitido por el propio programa de televisión. "Tuve neumonía, y luego se convirtió en una sepsis. Neumonía en los dos pulmones, lo que significa que la infección era fluida, y que había todo tipo de cosas pasando de uno a otro. Y sí, estuve muy, muy cerca de dejar este mundo. Buenas noticias: no lo dejé", relató Goldberg con su característico sentido del humor.

Antes, el secretismo de su desaparición había fomentado todo tipo de rumores, entre ellos que su ausencia estaba vinculada a una sorpresiva aparición como conductora de los últimos Oscar, algo que finalmente no sucedió.

Goldberg contó, además, que todavía no se encuentra en condiciones para volver al programa, pero que lo hará pronto. A esto y a su actividad en el cine, rubro para el que prestará su voz en una producción animada.

"Señoras, no puedo esperar para verlas. Esto ha sido interesante, ya les contaré más cuando estemos en la mesa. A todos los demás, nos vemos pronto".