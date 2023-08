Xavi confesó que Dembélé quiere irse al PSG: "Estoy decepcionado"

Xavi, entrenador del Barcelona, admitió luego del triunfo de su equipo contra el Milan, que Ousmane Dembélé le comunicó que no quería continuar en el club ya que tenía una propuesta del PSG, por lo que su venta, pese a no ser oficial aún, es inminente. Resta solamente definir cuestiones legales y contractuales entre la entidad culé y el futbolista.

"Estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intenté salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. La propuesta que le hacen está totalmente fuera de nuestro... No podemos competir con ella ahora mismo. Es una pena. Que tenga mucha suerte", declaró Xavi luego de la victoria de su equipo.

"Seré claro, Dembélé nos ha pedido marchar, nos ha dicho que tiene una propuesta del PSG, que le han llamado desde allí y ha sido muy directo. Es una decisión personal y no podemos hacer nada. Me sabe realmente mal porque lo hemos cuidado mucho para que estuviera feliz y siguiera marcando la diferencia, pero tiene esta propuesta, ha dicho que quiere marchar y por eso no ha jugado. Es la ley del mercado, no podemos competir con esta propuesta, está fuera de nuestro alcance, y desearle toda la suerte del mundo porque nos ha dado mucho, por lo menos cuando he sido yo el entrenador", expresó el ex futbolista culé.

El PSG tendrá que abonar €50 millones para hacerse con los servicios de Dembélé. Sin embargo, entre la entidad blaugrana y el jugador existe un conflicto por la cantidad de dinero que le corresponde a cada uno ya que la cifra que paga el club francés no es una cláusula de rescisión, sino una cláusula de transferencia obligatoria que fue incluida en el contrato de renovación de Ousmane, que finaliza el 30 de junio de 2024.

Por ende, se determinó que, si el delantero francés presentaba una oferta formal de traspaso de como mínimo €50 millones de euros antes del 31 de julio -algo que sucedió-, el Barça no solo tenía la obligación de venderle, sino también de ingresarle la mitad del dinero que el club comprador pagara por su traspaso.

Entonces, a Dembélé le corresponden €25 millones. Sin embargo, el club catalán tiene dudas de que esa cantidad le corresponda al jugador y a sus representantes ya que cree que existen diferentes interpretaciones jurídicas respecto a esa cláusula.

Este acuerdo establece que, una vez presentada la oferta por parte del jugador, éste tiene cinco días de margen -hasta este viernes 4 de agosto- para acordar definitivamente el traspaso con su posible club de destino, en este caso el PSG.

Lo cierto es que Ousmane Dembélé le comunicó a Xavi cual es su deseo, pero resta definir temas legales y contractuales, que podrían ser solucionados en las próximas horas.