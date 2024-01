Xavi: "Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta la presión que tienen"

Xavi, entrenador del Barcelona, acudió a la conferencia de prensa este martes, en vísperas del partido entre su equipo y el Athletic Club de Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey, en donde habló de diversos temas, entre ellos de la polémica que se generó con los árbitros y el VAR en los últimos días.

"Por educación, os contesto. Yo no hablaría si no me preguntáis. Creo que era momento para hablar. Me reitero. Son sensaciones que he tenido. No quiero avivar la polémica. Yo quiero hablar de fútbol. Vosotros lo habéis visto y oído, a partir de aquí analizad vosotros qué ha pasado. No quiero centrarme en esto. Quiero centrarme en el fútbol. Tenemos un gran partido, un partidazo en San Mamés. La noticia está en Madrid y no aquí. Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta la presión que tienen. No quiero decir nada más. No me preguntéis. La polémica no está en mí, está en el partido. Ya di mi opinión", manifestó en base a la polémica arbitral.

"Ellos sabrán si están condicionados. No lo sé. Ahora hacen ruedas de prensa. Y preguntadle a la Federación. Si contesto me dais... preguntad a Medina Cantalejo. Yo prefiero hablar del juego. De cómo atacamos las espaldas, en los espacios... pero me preguntáis por la Federación... ya sabéis mi opinión. Tirad de hemeroteca", agregó el entrenador culé.

❝Nos enfrentamos contra un equipo que está en buena forma y es valiente. Estamos listos para jugar en un campo difícil❞



🔊 - Xavi - | #AthleticBarça pic.twitter.com/ExlLFSAXaB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 23, 2024

Con respecto al duelo ante el Athletic, Xavi señaló que "es muy importante. Es un partido a cara o cruz. Es un rival que no queríamos, y en su campo, con su gente... es intenso, tiene un gran entrenador... es uno de los equipos más en forma de la categoría. El otro día perdieron contra el Valencia, pero es un bloque valiente, que aprieta... es un escenario complicadísimo. Pero estamos preparados. El otro día también ganamos en un campo en el que no había ganado nadie. Es un partidazo. Estamos a tres partidos del título".

🎙 Xavi: "Es un partido de cara o cruz. Por tanto, es momento de competir y avanzar en la Copa" pic.twitter.com/zVVp5LZTon — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 23, 2024

"Mañana es un cara o cruz. Uno de los dos quedará fuera. Es la competición del K.O. hay que estar con los cinco sentidos. Nos jugamos un título: la Copa del Rey", suscribió el exjugador.

Por último, se refirió a la remontada de puntos que tiene que hacer su equipo en LaLiga si quiere salir campeón: "¿No viste la celebración? Hay que ser realistas, soy realista positivo. Nos quedan 18 partidos. A por ello. No vamos a tirar la toalla. El año pasado cuando vino el Real Madrid había liga, cómo no va a haber liga...", sentenció.