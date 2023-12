Xavi: "Hace un mes me decías si era el Ferguson del Barça, y que ahora estoy en la calle"

Xavi se presentó este viernes en la rueda de prensa, previo al duelo del Barcelona ante el Valencia por la jornada 17 de LaLiga EA Sports en Mestalla, y habló principalmente sobre el rendimiento actual de su equipo, que viene de sufrir dos derrotas importantes, y también hizo referencia a los últimos rumores que circularon en base a su futuro.

"Hace un mes me decías si era el Ferguson del Barça, y que ahora estoy en la calle. Estabilidad. Eso es lo que necesita el club. Somos un proyecto ganador. Sabemos que el fútbol no tiene memoria. Cuando digo que estamos en construcción es porque habrá baches, pero si a cada bache entramos en una depresión profunda... Se llama estabilidad. Si se pierde o empata en Valencia, se sigue creyendo en el proyecto. Estabilidad necesita el club en la era post Messi y con una situación económica muy complicada", aseguró.

Además, habló también sobre el ruido que se generó tras las últimas dos derrotas de su equipo: "Si nos hubiesen eliminado en Champions, lo habría entendido. Pero no fue así. Tenemos la Liga, es cierto que hemos de mejorar y sumar más, la Supercopa y la Copa. No lo entiendo. Es el momento de unirse, creer en el proyecto. Es el club más complicado en el mundo por su entorno".

En esta línea, Xavi se refirió a su entorno y mencionó que no hay "ninguna obsesión, pero es la realidad. Me llegan mensajes como si fuese un funeral todo, como si se hubiese muerto mi padre o mi madre. Ninguno de vosotros me felicitó en la última rueda de prensa por la clasificación. Esta es la irrealidad que veo yo. Si la temporada acaba como excelente, ¿qué? Vamos a estar pasándolo mal o en depresión... pero si está todo el juego. El día del Atlético éramos un 10 y ahora un 0. En la primera curva no nos vamos a ir".

El entrenador del Barcelona se refirió sobre una posible dimisión y fue contundente: "No, no... en todo caso cuando acaben las temporadas, miras cómo estás, qué se ha ganado. Pero yo estoy positivo, ilusionado, podemos hacer una gran temporada, está todo en juego. Es momento de ser coherentes, estar calmados. Creo más que nunca en el proyecto, en los jugadores. Hay una unión con Deco, Laporta, Yuste. Hoy ha venido Yuste, ayer estuve con Deco en la cena...Estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça. Me extraña que a la primera curva la gente se baje del barco. Hemos de estar todos unidos. Los medios de comunicación no están unidos. Es la segunda vez con una mala curva y hemos de creer más que nunca en los jugadores, proyectos, en Deco, Yuste, Laporta... aquí siempre saltan las alarmas cuando las cosas no van bien. Pero estamos a mitad de temporada. No aprendemos. El año pasado íbamos peor e hicimos una temporada notable. ¿Por qué no podemos hace runa excelente? Esta es mi realidad y no cambiará. Me extraña que los culés no nos unamos en los momentos complicados".

Por último, palpitó el duelo de mañana ante el Valencia y manifestó que "es una final porque tenemos necesidad de puntos. En LaLiga no estamos como tendríamos que estar. La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando. Mañana es muy importante contra un rival complicado y duro. Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Han dado un paso al frente, Mestalla aprieta aunque llevan un punto de 12. Es una final y así la afrontamos".