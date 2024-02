Xavi: "La implicación de los jugadores me emociona"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que le "emociona" la implicación actual de sus jugadores y, pese al "accidente" del empate contra el Granada, se mostró convencido de poder terminar bien la temporada y de seguir luchando por LaLiga EA Sports y por la Liga de Campeones, que está ya en el horizonte pese a que está centrado en ganar al Celta de Vigo este fin de semana.

🔈 Xavi: "Veo al equipo unido y con ganas de hacer mejor las cosas" pic.twitter.com/SbI1TUKqdn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2024

"Mi percepción es que vamos a ir bien y las cosas van a ir saliendo. Pese al empate, que fue una desgracia y accidente, ante el Granada veníamos de hacer dos buenos partidos y ahora vienen partidos importantes y quiero pensar que se verá la reacción del equipo. Tengo la confianza del presidente y de Deco y la implicación de los jugadores a mí me emociona. Estamos unidos para competir", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, tras el duelo ante el Granada, aseguró que vio a los jugadores "fastidiados". "El compromiso que tienen es extraordinario y quieren ganar. Les importa mucho cuando perdemos y están jodidos, y es lo importante. Competiremos para lo que nos llegue, el año pasado dio para dos títulos", recordó.

"La reacción del equipo es de estar fastidiado y de querer ganar. Si no, sería momento de marcharme y tomar decisiones drásticas, pero no lo veo así. Todavía estamos a tiempo y quiero seguir pensando en positivo", se sinceró.

De ahí que espera poder seguir en la línea ascendente de juego y sobre todo, lejos de casa. "El Celta des de los rivales más trabajados técnicamente, Benítez es muy metódico. El Celta ha merecido muchos más puntos de los que tiene, hacen las cosas muy bien. Tienen claro a qué juegan, pueden variar el sistema. Benítez es un grandísimo entrenador y su equipo tiene las cosas muy claras. Así que salida muy complicada. Las cosas nos están saliendo mejor fuera y mañana es una jornada más para demostrar que podemos seguir compitiendo", alegó.

"Estamos obligados a cosechar éxitos y a ganar partidos y si queremos optar todavía al título de Liga mañana tenemos que sacar tres puntos. Ya hemos fallado suficiente y no podemos fallar más. No dependemos de nosotros mismos pero tenemos que seguir. Sigo pensando en que podemos terminar bien la temporada", añadió.

En cuanto a que salgan listas de entrenadores futuribles, lo ve "normal". "Es normal y lógico que salgan nombres. Tomo la decisión por el bien del club, al que antepongo a mi carrera. Lo veo normal. Pero no nos importa demasiado, estamos centrados en el trabajo porque queda por competir Liga y 'Champions' y las vamos a luchar", recalcó.

Por otro lado, tampoco cree que afecte a los jugadores que se hable de salidas. "Diría que no afecta. El año pasado se acabó el mercado invernal y se habló de que Ansu estaba en venta. Pero nosotros estamos motivados, seguimos compitiendo, veo al vestuario muy bien y entrenando muy bien. Estamos unidos con Laporta, con Deco, para terminar bien la temporada. Desde dentro el mensaje es de unión, tranquilidad, trabajo y ganas de hacerlo bien", aportó.

Por otro lado, no quiso opinar sobre la posibilidad de que el delantero francés Kylian Mbappé, tras confirmarse su salida del PSG, recale en el Real Madrid. "No tengo mucho que decir. Se ha hecho oficial que se marcha del PSG, cuando sea oficial me lo vuelves a preguntar. Nuestra situación es otra, terminar bien la temporada y centrarnos en 'Champions' y en LaLiga ir recortando. No nos preocupa nada más", reiteró.

En cuanto a sus jugadores, aseguró que tanto Frenkie De Jong como Gavi deberían seguir en Barcelona la próxima temporada. "Es una evidencia, no hace falta ni decirlo. Es un jugador importantísimo, está a gusto del club. Dependerá del club y de él, pero es momento de estar unidos. Quedan casi cuatro meses de temporada y no es momento de hablar de salidas. Pero Gavi debe quedarse, es 'culer' y debe ser uno de los capitanes en el futuro. Gavi tiene que ser el Barça del futuro", opinó.

"Gavi tiene que ser el Barça del futuro", asegura Xavi pic.twitter.com/8FEAMFuUwg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2024

Por otro lado, al término de la comparecencia Xavi fue preguntado con qué gesto hecho como 'culer' se queda. "He tenido muchos gestos como 'culer', desde animar como niño y como profesional siempre priorizar al Barça. Uno de los últimos gestos es poner dinero de mi bolsillo para venir a entrenar", recordó.

"O con 18 años no escuchar la oferta del Milan. Siempre he priorizado el club porque lo siento así. El último gesto es anticipar mi salida porque creo que es lo mejor. Y le dije al presidente que el último año de contrato no hacía falta (cobrarlo), y que lo hiciera servir para el siguiente entrenador. He hecho muchos gestos porque lo siento así como 'culer'", se sinceró.

Además, quiso enviar un mensaje de agradecimiento a la afición: "Lo hemos luchado y dado todo. La afición es consciente de la realidad que tenemos, difícil a nivel económico. Y aún así hemos ganado dos títulos la temporada pasada y esta aún tenemos dos por competir. La sensación que tengo es que la afición ha entendido la situación y creo que mi etapa como entrenador será positiva, más allá del legado de futbolistas hemos logrado dos títulos. Y venga quien venga, que animen como han hecho conmigo. Siempre ha sido un placer ir al estadio", confirmó.

EuropaPress