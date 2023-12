Xavi: "La primera parte es inaceptable, o nos dejamos la piel o no ganaremos nada"

Xavi acudió a la sala de conferencia de prensa tras el triunfo del Barcelona por 3-2 ante el Almería en el cierre del partido, por la jornada 18 de LaLiga EA Sports en Montjuic, donde se refirió a la actuación de su equipo en general y manifestó que "la primera parte es inaceptable, o nos dejamos la piel o no ganaremos nada".

"La primera parte es inaceptable, se lo he dicho a los jugadores en el descanso. Nos falta efectividad, pero hay que tener agresividad y alma. Como entrenador, no lo acepto. O corremos como animales o no nos llega. No tenemos el Barça del 2010. El año pasado éramos agresivos y corríamos... la gente silba... en la segunda han animado. No podemos no darlo todo. En la segunda, han salido de otra manera. O nos dejamos la piel o no ganaremos nada. Hay que espabilar. Si no nos llega por fútbol, nos llega por alma", señaló el entrenador del cuadro culé.

"He tenido más sufrimiento del que esperaba y del que nos merecimos. Tiramos 30 veces y regalamos dos goles. La primera parte es inaceptable como entrenador. La segunda parte, sí. Hemos fallado mucho y llevamos con esa tónica un mes y medio o dos", agregó Xavi sobre el rendimiento del Barça en el partido.

Al finalizar la primera mitad del encuentro, se escuchó al público catalán silbar a los futbolistas por su actuación cuando el partido se encontraba igualado 2-2: "No me gustan, no he pitado en mi vida. Pero es normal. Es inaceptable. No puede ser. Puedes ganar o perder, pero es el alma. Por respeto al club y al escudo, hay que dejarse la piel y en la primera parte no ha sido así", aseguró.

Con respecto a la actitud de sus jugadores, Xavi fue tajante: "Era algo general. Les exijo. Se lo he dicho. Hemos generado ocasiones, pero no nos dan para hacer goles. Hay que ser agresivos. Hay que trabajar como animales, por eso hemos ganado. Sergi Roberto es un ejemplo, un capitán con mayúscula. Es garantía. De pivote, ha hecho dos goles y podrían ser tres. Es un gran capitán. Pero hay dos partes diferentes y con la primera no ganamos nada. Nos falta alma porque se bloquea, el balón quema... Hay que dejarse la piel en el campo. No estoy cabreado, es lo que he visto. No tenemos la calidad del Barça del 2010 ni la capacidad individualidad, tenemos el alma, la agresividad...", mencionó el exjugador español.

Para finalizar, el entrenador culé cerró la conferencia con un mensaje: "El propósito no cambia: los tres puntos de hoy pueden ser importantes para esta competición, en Champions estamos en octavos y somos primeros... el objetivo es ganar títulos. Hay que desconectar y descansar. Queremos competir", sentenció.

El Barcelona disputará un amistoso el próximo jueves ante el América de México en Dallas y posteriormente se centrará en el regreso de LaLiga, cuando visite a Las Palmas el 4 de enero de 2024.