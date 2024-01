Xavi: "No descarto volver al Barça"

Xavi, entrenador del Barcelona, se presentó este martes en la conferencia de prensa, previo al duelo de su equipo ante el Osasuna por la jornada 22 de LaLiga EA Sports, en donde habló sobre los ánimos de los jugadores en el vestuario, se decisión de dimitir a su cargo a partir de la próxima temporada y sobre su futuro regreso, que manifestó que "no descarto volver. El club me tendrá cuando me necesite. Lo tenía pensado a inicio de temporada".

Sobre el partido ante el Osasuna, el entrenador culé dijo: "Después de mi anuncio, creo que es momento de unidad. No son momentos fáciles y necesitamos más que nunca la unidad del barcelonismo. La afición no nos ha fallado. Agradezco el apoyo tras mi anuncio. La reacción es espectacular. También del vestuario, de cariño, amor, unidad... estamos unidos con el presidente. No se ha acabado la temporada. Queremos hacerlo bien. Es un rival que es una roca, con fútbol directo, Arrasate trabaja muy bien. Es un equipo con alma. Tenemos que estar unidos para acabar la temporada lo más arriba posible".

En base a los problemas futbolísticos que padece su equipo, Xavi considera que "es mental y futbolístico. Hay que atacar más, estar más ordenados... todo genera que se baje la confianza y baje el rendimiento individual. El problema mental viene porque a nivel deportivo no estamos bien. La decisión ya la tenía tomada. No se valora bien nuestro trabajo. Vinimos en uno de los momentos más difíciles. Lo tenía decidido hace meses".

También habló sobre los ánimos y el ambiente que se vive en el vestuario del Barça tras su anuncio: "En el día a día, ves que hay unidad, pero me han sorprendido las llamadas, los mensajes, las palabras, que vinieran a hablar... me importa la calidad humana. Algunos jugadores me han hecho emocionar. La respuesta es espectacular. Lo hago pensando en el club. Al Gamper, vendré a animar. Quiero que estos meses sean los mejores. Nos dejaremos la piel. Dependemos de que ellos estén inspirados", señaló.

En otro línea, expresó lo que significa y como se vive ser entrenador de un club tan importante como el Barcelona: "Es cruel y desagradable. Te hacen sentir que no vales a diario. Ya me lo dijo Pep, Valverde, vi sufrir a Luis Enrique... tenemos un problema en cuanto a la exigencia. No se disfruta... te juegas la vida en cada momento. Es cruel", declaró en primera instancia. "No se me valora de forma general. Esto genera un desgaste, y más en tu casa. Tengo la sensación de que hagas lo que hagas no se valora. No es por aguantar la presión. Llegamos en uno de los momentos más complejos. Creo que nunca se valorará nuestro trabajo", concluyó.

Por otro lado, se refirió al mercado de fichajes y a los nulos refuerzos que incorporó el club, a excepción de Vitor Roque: "No tiene nada que ver el desgaste con la situación económica. He sido un hombre de club y lo seré hasta el final. Nos hemos adaptado a las circunstancias. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Tengo la conciencia tranquila. He priorizado al club por delante de mi persona. Me habéis dicho que he puesto 200 excusas, y es lo contrario. Me he adaptado a las circunstancias y a las dificultades", sentenció.