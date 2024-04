Ximena Sáenz lo confirmó: vuelve Cocineros Argentinos a la televisión

A finales del mes de marzo, Cocineros Argentinos se despidió sorpresivamente de la TV Pública. En la última edición del programa, Juan Braceli, su conductor, estuvo acompañado no solo de su equipo sino, de una variedad de invitados que estuvieron en el ciclo a lo largo de todos estos años de aire. La buena noticia es que parecería que volverían a la pantalla. Así lo confirmó Ximena Saénz, quien acaba de lanzar su programa en solitario en El Gourmet llamado Brunch.

"Hace poco estuvieron Juan (Braceli) y Juanito (Ferrara) comiendo en el restaurante y estamos en contacto siempre. Los Cocineros somos una familia, nos queremos mucho y compartimos mucha vida juntos. Está en tratativas la producción de Cocineros con la productora Kapow y otros canales. Esto está sucediendo ahora. Es probable que haya una vuelta, ojalá así sea, porque es un programa muy valioso", expresó Sáenz en diálogo con El Destape.

Sáenz, luego de su partida de Cocineros Argentinos, tuvo la oportunidad de abrir su propio restaurante Casa Sáenz, un lugar de comida gourmet y tradicional ubicado en el barrio de Belgrano.

No obstante, en esta posible vuelta de Cocineros Argentinos, Ximena no estaría a cargo de la conducción, por cuestiones de agenda y disponibilidad. "Quiero mucho al programa y a la gente de la productora, pero hacer un programa en vivo requiere de una disponibilidad horaria muy grande. Yo lo hice durante casi 12 años ininterrumpidos y después necesité hacer otras cosas y ese mismo tiempo aportarlo a la construcción del restaurante. Es probable que yo no vuelva pero si me invitan los chicos a un especial, seguro voy", sostuvo.

Ximena Sáenz en Cocineros Argentinos

El camino de Ximena Sáenz hacia Cocineros Argentinos



"Mi labor en la televisión arrancó con Cocineros Argentinos. Había estudiado Diseño de Imagen y Sonido en la UBA y cocina en el IAG, hice las dos carreras a la par y siempre buscaba la manera de unir las dos cosas que me gustaban: la comunicación y la cocina. El problema es que en ese momento no había redes sociales, entonces la única posibilidad de unir esas dos pasiones era trabajando en un canal de cocina. De hecho, en esa época mi sueño era trabajar como productora gastronómica en El Gourmet. Lo intenté y no lo conseguí así que seguí trabajando en cocina hasta que apareció la posibilidad de Cocineros Argentinos. Me llamó un productor que estaba buscando cocineros jóvenes desconocidos para viajar por el país buscando el origen de los productos. A mí eso me pareció fascinante, porque si bien nunca me había planteado estar adelante de cámara, pensé que nunca iba a tener una posibilidad similar", rememoró Ximena.