Xisco: "En Peñarol estoy viviendo algo especial, algo único"

El delantero de Peñarol, Xisco JIménez, brindió una entrevista a Radio Marca de España este sábado y allí habló de las características del fútbol uruguayo, de la suerte de tener a Diego Forlán como entrenador y sostuvo que está viviendo "algo especial, algo único".

"Cuando partí a Uruguay buscaba una experiencia diferente a la de los años anteriores de mi carrera. Estoy viviendo algo especial, algo único, diferente a lo que pasé por ahora. Espero disfrutarlo al máximo posible y el día de mañana recordarlo con muchísimo cariño", indicó el futbolista.

A su vez, explicó la relevancia que le da a el hecho de que Diego Forlán sea su entrenador con el cual recordó que ya se enfrentaron cuando el hoy DT aurinegro todavía jugaba y que incluso, intercambiaron camisetas.

"Forlán está muy encima de todos los jugadores. Con los delanteros hace hincapié porque le sobra experiencia. Siempre nos enseña para sacar más beneficios a la hora de atacar".

Y añadió: "Es una suerte tener a un referente como Forlán de entrenador por todo lo que ha sido como jugador, la experiencia y trayectoria que tiene. Jugamos en contra en España en Villarreal y Atlético Madrid. Lo comentamos cuando llegué. Intercambiamos camisetas. La gente está encantada, el grupo de trabajo es espectacular, está todo muy profesionalizado, muy bien medido, controlado y calculado. Esperamos que al final de la temporada el buen trabajo que se realiza tenga sus frutos".

El futbolista mostró se mostró a su vez en sus redes sociales cómo continúa entrenando en este parate con licencia y pandemia por coronavirus incluidos.

Justamente sobre cómo se mantiene en la parte física en este momento tan especial, el futbolista comentó: "Cada día el club nos actualiza el trabajo que tenemos que hacer desde casa, nos manda videos para que no perdamos la forma. Tenemos videoconferencias y está todo bien organizado. Hay que intentar mantenerse de la mejor manera para tener una buena tonificación muscular a la hora de volver".

Xisco también habló de las características del fútbol uruguayo, de cómo se marca y se sorprendió por el hecho de que Uruguay, con tan pocos habitantes, saque tantos jugadores.

"Para quienes lo ven de afuera, sorprende que un país tan pequeño en habitantes saque tantos grandísimos jugadores. En los equipos más importantes del mundo siempre hay un uruguayo.

A nivel de selecciones siempre están ahí, un equipo muy complicado, aguerrido, pero también con jugadores de calidad. El fútbol es parte de la idiosincrasia del país, se respira fútbol donde vayas y se vive de forma increíble porque son muy pasionales", expresó el español.

En tanto, añadió: "En Uruguay se ve en el día a día: todos viven por y para el fútbol. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, abuelos, hay una pasión por este deporte que no es normal, en cualquier lugar que vas por la calle, parques, playas, hay gente jugando".

Se mostró feliz de estar en Peñarol debido a que "es uno de los clubes con mayor repercusión en Uruguay, Sudamérica y el mundo. La gran mayoría del país es hincha de Peñarol y la responsabilidad cada vez que te pones la camiseta es enorme, ya que no vale otra cosa que no sea ganar. No hay fines de semanas tranquilos. Es una experiencia increíble defender a un equipo tan grande".

Dijo que el fútbol uruguayo "es muy físico, los equipos son aguerridos, están muy encima y no dejan y tiempo para pensar. En la Copa Libertadores hay equipos de mucho nivel y en lo personal trato de adaptarme a lo que me piden. Estoy feliz, me integre bastante bien al grupo y la dinámica de entrenamientos".

Xisco se fue hace exactamente 15 días hacia su país debido a dos temas personales con el permiso del club y debido a eso, mostró su agradecimiento. Una vez que retorne a Uruguay, deberá permanecer 14 días en cuarentena.

"Estoy muy agradecido con Peñarol. Fue un detalle muy grande de su parte. Desde la distancia se sufre mucho más este tipo de cosas, hay mucha incertidumbre", explicó desde su casa en Mallorca: "Cuando en España estaban empezando las medidas importantes, en Uruguay estábamos viviendo con normalidad. Eso me daba cierta impotencia porque no podía ayudar desde tan lejos", sostuvo.