Yanina Latorre le respondió con todo a Daniel Osvaldo: "Sos un pedazo de inútil"

La conductora Yanina Latorre calificó este jueves al exfutbolista Daniel Osvaldo como de "pedazo de inútil y bueno para nada" después de que él posteó un comentario vinculado a un supuesto distanciamiento de la panelista con Diego Latorre.

Latorre se descargó con todo contra Osvaldo al tildarlo de "abandonador de hijos, de mujeres, con denuncias de violencia de género, no mantiene a sus hijos y me viene a decís que me quedo sin apellido?".

📣 “SOS UN INÚTIL, BUENO PARA NADA”

👉🏻 @yanilatorre le respondió fuerte a Daniel Osvaldo: “no tenes dignidad, abandonas a tus hijos ¿y a mi me hablás de que todo vuelve?”



"Vos no tenés vida, no tenés dignidad, sos un inútil sin solución. Abandonaste a tu primer hijo hace poco lo bajaste del auto porque no sé que te hizo y no feliz con toda esta situación hiciste sufrir a una familia entera. No ves a tu hijo, no lo mantenés y vos a mi me hablás de que todo vuelve?, te tiene que volver a vos pedazo de mierda, te mando un beso", concluyó Latorre.

Después de que la propia Latorre escribió en su cuenta oficial de Instagram: “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire”, y agregó: “Fin del comunicado”, Osvaldo no se quedó callado.

"¿Y ahora cómo se llama ella?", escribió Daniel Osvaldo con ironía contra Yanina Latorre y agregó: "Se quedó sin apellido. #TodoVuelve".